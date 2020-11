Ciudad de México. El director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, negó que hasta el 31 de octubre Estados Unidos haya expulsado a migrantes menores de edad no acompañados, originarios de otros países, a México.

“Hasta el momento no hay registro de menores de edad que hayan entrado a territorio nacional sin acompañamiento de sus familiares”, informó Velasco desde su cuenta de Twitter.

“El gobierno de México continuará con las investigaciones correspondientes de la mano de organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales”, agregó.

Asimismo, reiteró el compromiso de México con la protección de menores de edad de todas las nacionalidades y de las personas migrantes en general.

El viernes pasado el periódico The New York Times reportó que en los últimos ocho meses se han registrado más de 200 deportaciones de niños migrantes no mexicanos, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, hacia México sin importar que no tengan familia en este país.

Dicha acción significa una violación al acuerdo diplomático con el gobierno mexicano el cual solo aceptaría la devolución de niños mexicanos bajo la supervisión de un adulto después de intentar cruzar la frontera.

Se supone que los niños de otros países distintos a México deben ser enviados en vuelos operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a sus países de origen para ser reunidos con sus familias.

La información del diario estadounidense fue obtenida de un correo electrónico de un subdirector de la Patrulla Fronteriza de EU, Eduardo Sánchez.

Las acciones responden al cierre de fronteras para evitar la propagación de Covid-19 y evitar el colapso de hospitales.