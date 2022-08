Reunificar completa a la patria, tendencia irresistible: Zhu Qingqiao, embajador de China en México

La tensión entre China y Estados Unidos escaló luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi visitara Taiwán el pasado 2 de agosto.

En entrevista con El Economista, el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, analiza las implicaciones de la visita; señala que la misma “emite una señal gravemente equivocada a las fuerzas separatistas de Taiwán, violando gravemente el principio de una sola China”.

El diplomático recuerda que “reunificar completa a la patria es la voluntad común de todos los hijos e hijas chinos, y es una tendencia histórica irresistible”.

─ El mundo observa con interés, pero al mismo tiempo con angustia, la reacción de su país ante la visita de la legisladora Nancy Pelosi. No hay punto de retorno al statu quo anterior a la visita de la legisladora a la isla?

Durante cierto tiempo, la parte China ha expresado por diversos niveles y en forma reiterada su posición solemne de oponerse firmemente al intento de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi de visitar la región de Taiwán, China. Pero Nancy Pelosi insistió en realizar esta visita, lo cual es muy malo y genera un impacto grave porque emite una señal gravemente equivocada a las fuerzas separatistas de Taiwán, violando gravemente el principio de una sola China prometido por Estados Unidos y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos relevantes entre China y Estados Unidos (el Comunicado de Shanghai de 1972, el Comunicado conjunto sino-estadounidense de 1979 y el Comunicado del 17 de agosto de 1982), impactando seriamente la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos e infringiendo gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, socavando gravemente la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán. Frente a tal situación, China no puede quedarse de brazos cruzados y se ve obligada a tomar medidas firmes y efectivas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial.

Me gustaría enfatizar que la visita de Pelosi a Taiwán constituye la provocación maliciosa de los Estados Unidos y las fuerzas separatistas de Taiwán, quienes socavaron deliberadamente la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán. Para salvaguardar la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, China necesita tomar contramedidas, y las medidas tomadas son justificadas, necesarias y no permiten ninguna duda. Estados Unidos debe volver al principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos, detener las acciones de provocación contra China, dejar de interferir en los asuntos internos de China y calumniar a China en cualquier forma. Así es la única forma correcta de mantener los intereses generales de las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán.

─ ¿Corren riesgo las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos? ¿Qué tipo de relación desea tener China con Estados Unidos?

En los últimos años, las relaciones chino-estadounidenses han enfrentado serias dificultades, la razón fundamental consiste en que la parte estadounidense hizo un juicio estratégico erróneo sobre China y las relaciones chino-estadounidenses. Algunos de los Estados Unidos están tratando de unir fuerzas para contener y reprimir a China. El desarrollo de China es para satisfacer el anhelo de su pueblo por una vida mejor, en lugar de para apuntar o reemplazar a alguien, ni mucho menos para competir con otros países. De hecho, el desarrollo sostenido y estable de China no es una amenaza para Estados Unidos, sino una gran oportunidad y beneficio. El desarrollo conjunto debe convertirse en un máximo común divisor entre China y Estados Unidos.

Durante cierto tiempo, el presidente Xi Jinping ha tenido varias llamadas telefónicas con el presidente Joe Biden. El presidente Xi enfatizó que en los últimos 50 años, uno de los eventos más importantes en las relaciones internacionales es la recuperación y el desarrollo de las relaciones chino-estadounidenses. En los próximos 50 años, lo más importante en las relaciones internacionales es que China y Estados Unidos deben encontrar la manera correcta de llevarse bien. La cooperación beneficiará a los dos países, mientras que la confrontación perjudicará a ambos. La cooperación es la única opción correcta.

En la actualidad, las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran en una encrucijada importante. La parte estadounidense debe tomar la decisión correcta para eliminar de inmediato la mala influencia de la visita de Pelosi y crear la atmósfera y las condiciones necesarias para el diálogo y la cooperación. La parte estadounidense debe centrarse realmente en practicar los "tres principios" de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo, e implementar efectivamente los compromisos del mandatario estadounidense de que no busca una nueva Guerra Fría ni el cambio del sistema de China, que la revitalización de sus alianzas no es anti-China, Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwán”, y tampoco tiene la intención de tener conflicto o confrontación con China. China siempre aboga por construir junto con Estados Unidos un nuevo tipo de relaciones entre países grandes, caracterizado por no conflicto, no confrontación, respeto mutuo y cooperación de ganancia compartida. La parte estadounidense debe ir al encontrarse con China y buscar el camino correcto para que China y Estados Unidos como dos países grandes se lleven bien en la nueva era, a fin de beneficiar mejor a los pueblos chino y estadounidense y a los pueblos de todo el mundo.

─ Antes de la visita a Taiwán de la señora Pelosi, el presidente Biden mencionó que el ejército de EU no vería bien la visita. ¿Esto significa que Biden no está involucrado en la visita y por lo tanto la reacción de China tendría que ser contenida y dirigida sólo a la señora Pelosi?

Tanto el poder ejecutivo como los órganos legislativo y judicial forman parte del gobierno de los Estados Unidos y es por eso que deben implementar la política de una sola China prometida por el gobierno federal de los Estados Unidos. Nancy Pelosi es la actual presidenta de la Cámara de Representantes y la segunda en la línea sucesora del presidente por eso sus palabras y hechos representan al gobierno de los Estados Unidos. El poder ejecutivo de Estados Unidos también tiene la responsabilidad de disuadirla a no tomar decisiones equivocadas que violen la política de una sola China. La visita de Pelosi a Taiwán en cualquier forma, por cualquier motivo y en cualquier momento dentro de su período de mandato es una violación grave del compromiso del gobierno estadunidense, es una gran provocación política para intensificar los intercambios oficiales y las relaciones sustantivas entre Estados Unidos y Taiwán y un apoyo del gobierno estadunidense a las fuerzas separatistas de Taiwán. Por lo tanto, China debe dar una respuesta firme. Nuestra posición es justa, razonable y legal, nuestras medidas son firmes, contundentes y apropiadas, y nuestros ejercicios militares son abiertos, transparentes y profesionales, coinciden con el derecho interno, el derecho internacional y la práctica internacional. El propósito es emitir una advertencia a los perpetradores y castigar a las fuerzas secesionistas de Taiwán. Estados Unidos es el perpetrador e iniciador de esta crisis, y es Estados Unidos quien debe restringirse sus acciones y cesar su intervención y provocación. Si China no resiste resueltamente las acciones maníacas, irresponsables y extremadamente irracionales de los Estados Unidos, el principio de respeto a la soberanía y la integridad territorial en las relaciones internacionales se convertirá en letra muerta, se intensificarán todo tipo de fuerzas separatistas y extremistas, y la paz y la estabilidad en la región, ganadas con tanto esfuerzo, se verán gravemente dañadas.

─ Hace algunos meses un general de Taiwán dijo que en 2024 China lanzaría una ofensiva militar para reunificar a Taiwán. ¿La estaremos viendo?

Realizar la reunificación completa de la patria es la voluntad común de todos los hijos e hijas chinos, y es una tendencia histórica irresistible. Recientemente, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado y la Oficina de Información del Consejo de Estado publicaron un libro blanco titulado "El problema de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era", revisando integralmente la historia, los logros y la experiencia del Partido Comunista de China y el gobierno chino en sus esfuerzos incansables para resolver el problema de Taiwán y lograr la reunificación completa de la patria, exponiendo y criticando las intentonas de la autoridad del Partido Progresista Democrático de la isla de promover la "independencia" y los actos y objetivos de las fuerzas externas de jugar la "carta de Taiwán" en los últimos años, relevando la rezón del fracaso indudable de valerse de extranjeros para la independencia de Taiwán y contener a China mediante Taiwán, plasmando concretamente el futuro promisorio de la reunificación pacífica según la política de un país, dos sistemas, y mostrando plenamente que la reunificación pacífica no es solo la bendición de la nación china y el pueblo chino, sino también un beneficio para la comunidad internacional y la gente de todo el mundo.

Taiwán es el Taiwán de China, los compatriotas de Taiwán son nuestros familiares carnales con la misma sangre, que pesa más que el agua. Nos adheriremos a los principios básicos de "reunificación pacífica" y "un país, dos sistemas", y estamos dispuestos a luchar por la perspectiva de la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y los mejores esfuerzos, pero no prometemos renunciar al uso de la fuerza y reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Esto tiene como objetivo las intervenciones de las fuerzas externas y los muy pocos separatistas de la isla y sus actividades separatistas, definitivamente no está dirigido a los compatriotas de Taiwán. Los medios no pacíficos serán el último recurso. Si las fuerzas separatistas de Taiwán o las fuerzas de intervención externas nos provocan y coaccionan, o incluso rompen la línea roja, tendremos que tomar medidas decisivas. Siempre hemos insistido en hacer preparativos completos para medios no pacíficos y otras medidas necesarias para hacer frente a la interferencia de fuerzas externas y los incidentes graves de la "independencia de Taiwán", con el propósito fundamental de mantener la perspectiva de la reunificación pacífica de la patria y promover la reunificación pacífica.

─ ¿Por qué se ha abstenido su país en el Consejo de Seguridad cuando se han votado resoluciones sobre la guerra en Ucrania? ¿La crisis en Ucrania influenciará a la situación de Taiwán?

He notado que algunas personas están tratando de confundir la cuestión de Taiwán con la crisis de Ucrania con motivos ocultos. Quiero enfatizar que el tema de Taiwán y el tema de Ucrania son fundamentalmente diferentes y no se pueden comparar de ninguna manera. Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, el problema de Taiwán es completamente asuntos internos de China y la crisis de Ucrania es una disputa entre dos países, Rusia y Ucrania. Algunas personas enfatizan el principio de soberanía en el tema de Ucrania, pero continúan socavando la soberanía y la integridad territorial de China en el tema de Taiwán, lo cual es un flagrante doble rasero.

La posición básica de China sobre la crisis de Ucrania es consistente y clara, y siempre se ha mantenido firme del lado de promover la paz y las conversaciones. Cualquier medida que adopten las Naciones Unidas y las partes pertinentes debe centrarse en la paz y la estabilidad regionales y la seguridad general de todas las partes, a fin de desempeñar un papel positivo en la reducción de las tensiones y la promoción de soluciones diplomáticas. Lamentablemente, el proyecto de resolución votado por la sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU en marzo de este año no tuvo suficientes consultas previas entre todos los estados miembros, no consideró completamente la historia y las complejas contradicciones detrás de la crisis, y no enfatizó la importancia del principio de indivisibilidad de la seguridad, ni resaltó la urgencia de impulsar una solución política e intensificar los esfuerzos diplomáticos. Todos estos son incompatibles con la posición y la propuesta constantes de China, y tuvimos que abstenernos de votar sobre el proyecto de resolución.

Desde el principio, China ha estado desempeñando un papel constructivo en la promoción del alivio de la situación en Ucrania a su manera y ha presentado sucesivamente su posición de cinco puntos y una iniciativa de seis puntos para aliviar la crisis humanitaria. La iniciativa para la seguridad global propuesta por el presidente Xi Jinping también responde claramente a la pregunta de la era de "qué tipo de concepto de seguridad necesita el mundo y cómo los países pueden lograr la seguridad común". Es decir, persistir en el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible; persistir en respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países; persistir en acatar los propósitos y principios de la Carta de la ONU; persistir en tomar en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países; persistir en solucionar las diferencias y las disputas entre países de forma pacífica mediante diálogos y consultas; y persistir en defender la seguridad en dominios tanto tradicionales como no tradicionales.

Como país grande y responsable, China siempre ha mantenido en alto la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y el ganar-ganar, y ha brindado soluciones chinas a los desafíos de seguridad internacional. Aquellos países que deliberadamente provocan, interfieren en los asuntos internos de China y tienen la intención de socavar la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán no tienen derecho a hacer comentarios irresponsables sobre la posición de China sobre la crisis de Ucrania.

