Ante la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unión Europea espera que se preserven las inversiones para la generación de energías renovables y priorizar la meta de descarbonización, pilar del Acuerdo de París.

El embajador de la representación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, reconoció que hay incertidumbre por el tema ya que la inversión de las empresas europeas en el sector asciende a 13,000 millones de dólares.

Recordó que en el caso particular de las empresas europeas que invirtieron en la generación de energías renovables o que las usan para lograr sus objetivos de consumo sostenible se insistirá en que la reforma constitucional actualmente en discusión considere la necesidad de preservar esas inversiones.

“Nuestra posición no es decirle a México que no haga ninguna reforma, eso no nos corresponde a nosotros y tampoco proponer una contrarreforma. Lo único que decimos es que por favor tomen en cuenta dos cosas: uno, las empresas que han invertido de buena fe, sin ningún problema jurídico, (…) que han aportado al país empleos, mejor protección del medio ambiente, al planeta, ingresos fiscales, etc. Y lo segundo que estamos diciendo es tomar en cuenta los objetivos del Acuerdo de París”, declaró a medios de comunicación.

Gautier Mignot, embajador de la representación de la Unión Europea en México. Foto EE: Cortesía Twitter / @GautierMignot2

El diplomático no descartó que podría haber empresas que si no pueden cumplir con sus objetivos se tendrán que ir de México o incluso reducir sus actividades en el sector y en otros.

Si es una preocupación real de las empresas y de los gobiernos, la inversión europea asciende a 13,000 millones de dólares en energías renovables. Actualmente están frenadas las nuevas inversiones porque hay un contexto de incertidumbre (…) es muy difícil invertir en el contexto actual”, dijo.

Destacó que la seguridad jurídica es clave “cuando uno tiene un contrato con el Estado se tiene que respetar, después se puede renegociar, se pueden cambiar algunos aspectos de la reglamentación, es normal que se adapten las reglamentaciones (…) Pero también eso se debe hacer en un marco de diálogo”.

“Queremos estar seguros de que esa reforma vaya a permitir aumentar las energías renovables en México, todas: la eléctrica, eólica, etc, porque es un esfuerzo global de todo el mundo”, dijo Gautier Mignot.

Gautier Mignot confió en que el próximo año se concrete la firma del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea.

kg