Las relaciones entre México y Estados Unidos en migración y seguridad, dos de los temas que marcan la agenda bilateral, verían pocos cambios gane quien gane la contienda por la Casa Blanca. No obstante, en el área de los derechos humanos podría haber un cambio significativo en caso de que los demócratas salgan victoriosos, coincidieron expertos.

Raúl Guillermo Benítez Manaut, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, expuso que los “demócratas y los republicanos casi no tienen diferencias en su actitud hacia México en materia de seguridad, o sea cooperan igual (...) los programas son casi los mismos”.

El experto refirió que tras las elecciones, invariablemente se mantendrá la exigencia del gobierno estadounidense hacia México en el tema de las drogas, en específico cooperar para detener el tráfico de estupefacientes como el fentanilo.

No obstante, dijo que en caso de que el candidato demócrata Joe Biden sea investido presidente, podría haber más interés del vecino del norte en fortalecer el sistema de justicia mexicano y programas preventivos de la violencia, además de los derechos humanos.

“Esa es una filosofía demócrata más de prevención, más de apoyar la justicia y los derechos humanos. A Donald Trump el tema de los derechos humanos no le importó nada (...) a los demócratas sí les va a importar el tema de los derechos humanos sobre todo en la parte demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes”, apuntó.

Por su parte, Jesús Gallegos, experto también por la UNAM en relaciones entre México y Estados Unidos, indicó que Biden no mostró durante su campaña la intención de cambiar la colaboración entre ambos países en seguridad y migración.

“Biden no va a cambiar mucho, es un (Barack) Obama (...) y Trump va a mantenerse con ese pragmatismo que ha caracterizado a los Estados Unidos; si la economía requiere mano de obra, pues eventualmente esa mano de obra llegará”, mencionó Gallegos.

El especialista agregó que, en derechos humanos, en caso de que Biden gane la Presidencia, se podría presionar más a México para cumplir compromisos en la materia.

“Biden tendría un énfasis en el tema de derechos humanos, no obstante, esos derechos humanos son respetados por el Estado en turno, entonces tendría que verse como un efecto búmeran al interior de Estados Unidos, se tendrían que respetar estos derechos humanos (también en la Unión Americana), esto no va a pasar así (...) sí es positivo esa agenda de Biden de derechos humanos pero para la sociedad civil (en México), pero para el gobierno no necesariamente”, aseveró.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin importar qué candidato resulte electo en la Unión Americana, en México se mantendrá la estabilidad económica y financiera.

Agregó que una vez que pasen los comicios se buscará “aclarar” algunos temas de la relación bilateral con EU.

