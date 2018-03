La expresidenta argentina Cristina Kirchner quedó inculpada de asociación ilícita y fraude al otorgar obras de infraestructura por 2,200 millones de dólares a un empresario, su segundo procesamiento en lo que va del año.

El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10,000 millones de pesos argentinos ( 630 millones de dólares). Se investiga el otorgamiento de obras públicas viales al grupo Austral , informó el sitio de Internet del Poder Judicial.

La exmandataria no tardó en reaccionar en su cuenta de la red social Twitter: Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores .

Kirchner había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y señalar que es una maniobra formidable de persecución política y un disparate mayúsculo .

Una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Kirchner en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por 1 millón de dólares.

Cristina Fernández (presidenta entre el 2007 y 2015) es acusada de haber otorgado obras de infraestructura en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur). Ercolini también procesó en la causa a Báez y al exministro de Planificación Julio de Vido. Báez está detenido desde abril.

No soy amiga ni socia comercial de Báez , declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado halló pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.

Cristina, una peronista de centroizquierda, asegura que el gobierno de Mauricio Macri, al frente de una alianza de derechistas y socialdemócratas, influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad de graves problemas sociales y económicos.

En el caso del otorgamiento de licitaciones en Santa Cruz, Ercolini enfatizó que la compañía de Báez ganó licitaciones por 2,200 millones de dólares durante el gobierno de Kirchner. La cifra implica que Austral se impuso en 78.4% de los concursos para adjudicar obras.

Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Kirchner, cuestionó al juez Julián Ercolini, quien tomó tal medida judicial, a través de su cuenta de Twitter: No sorprende la medida de Ercolini, se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar a 54% (de la población) que la votó por coautores. No hay delito. Tranqui. Ercolini, te deseo un gran 2017. Procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás, no estamos preocupados. No hay delito .

Se mofó de la decisión: Me voy a dormir la siesta. Lo de Ercolini es humo sobre el agua. Bye , escribió.