Tras la firma de dos órdenes ejecutivas por parte de Donald Trump, su homólogo estadounidense, relacionadas con México para implementar medidas migratorias y extender el muro fronterizo, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que asume plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses del país y los mexicanos.

Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos , dijo.

Convocó a los legisladores y organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos con su gobierno para respaldar y apoyar a los migrantes que radican en Estados Unidos.

En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran .

A través de Twitter y televisión abierta, el titular del Ejecutivo federal difundió anoche un video por el que envió un mensaje para todos los mexicanos .

El titular del Ejecutivo federal lamentó y reprobó la decisión de Trump de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, divide, en vez de unir.

México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro , refrendó desde su despacho de la residencia oficial de Los Pinos.

Peña Nieto lamentó también que las órdenes ejecutivas del magnate ocurran en el momento justo en que México está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica .

Negociación que, aclaró, es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad .

Anunció, además, que habrá de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir por su gobierno, con base en el reporte final de Luis Videgaray Caso e Ildefonso Guajardo Villarreal, secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, respectivamente, quienes se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores .

En su mensaje de tres minutos, el mandatario mexicano expresó que el país ofrece y exige respeto como la nación plenamente soberana que es.

México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos , precisó el presidente.

Encuentro EPN-Trump, en pie

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, aseguró que la reunión entre los presidentes de México y de Estados Unidos está confirmada para el martes.

En entrevista con Denise Maerker en Televisa, indicó que la reunión que sostuvo con el equipo de la administración de Trump duró ocho horas y que hay disposición de trabajar con México en materia económica y seguridad.

Videgaray regresará a México hoy. Los temas acordados en las reuniones Lo(s) consultará (Peña Nieto) con el Senado y la Conago para tomar una decisión .

