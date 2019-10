Ciudad de México. El incremento de detenciones de migrantes menores y de personas varadas en espera de respuesta de asilo por parte de Estados Unidos, en su mayoría centroamericanos, así como el incremento de deportados derivan de cómo se ha reconfigurado la dimensión migratoria con Estados Unidos y los países de Centroamérica y de las políticas de permanencia en México, opinó Eunice Rendón , especialista en migración.

Luego de darse a conocer que, respecto al año fiscal del año pasado, este año hubo un repunte de 52% en la detención de menores, es decir, 76,020 niños no acompañados fueron detenidos por autoridades de la Patrulla Fronteriza, Rendón aseveró que se tiene que hacer un llamado internacional en el tema de la niñez migrante, ya que no se ha dimensionado su importancia y el gobierno estadounidense no ha puesto especial atención.

“Creo que todo esto se relaciona con la política de permanencia en México, donde los migrantes piden asilo en Estados Unidos, pero esperan en México para su resolución; hay una crisis en los 11 puntos fronterizos, pero especialmente en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. También hay todo un tema a discutir en cuanto a los migrantes menores de edad, el cual tiene muchas dimensiones”, manifestó.

La especialista consideró que la situación en la frontera norte es compleja con el riesgo de colapsar, porque tiene a más de 42,000 personas esperando la respuesta de sus solicitudes de asilo en EU, por lo que urgió a que se tomen acciones concretas en alojamiento en asilos y trabajar en la reinserción de los migrantes en territorio mexicano.

“Si México está contribuyendo a todo lo que diga el gobierno de Donald Trump también debe poner intercambios; el tema de los niños puede ser parte de eso donde se les dé un trato diferente y haya prioridades específicas, por ejemplo, de menores separados”, concluyó.