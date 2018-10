Tras el tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh que dejó 11 muertos, más de 35,000 personas firmaron una carta abierta a Donald Trump en la cual aseguran que el presidente no será bienvenido en su viaje que hará hoy a la ciudad a menos que denuncie al nacionalismo blanco y deje de “atacar” a las minorías.

No obstante, la Casa Blanca anunció que Trump viajaría a Pittsburgh para asistir al primero de los funerales, ignorando la carta y una declaración del alcalde pidiéndole que se abstenga de viajar a la ciudad “mientras estamos enterrando a los muertos”.

Los disparos en la sinagoga Árbol de la Vida también dejaron a varias personas heridas.

La carta abierta, que fue publicada y compartida el domingo pasado fue escrita por 11 miembros de la filial de Bend the Arc en Pittsburgh , una organización nacional para judíos progresistas centrada en la justicia social, tras el hecho que se podría considerar el ataque más mortal contra los judíos en la historia de los Estados Unidos.

“Durante los últimos tres años, sus palabras y sus políticas han envalentonado a un creciente movimiento nacionalista blanco”, escribieron los líderes judíos. “Tú mismo llamaste malvado al asesino, pero la violencia es la culminación directa de tu influencia”.

La carta continuó: “Nuestra comunidad judía no es el único grupo al que te has dirigido. También ha socavado deliberadamente la seguridad de las personas de color, los musulmanes, las personas LGBTQ y las personas con discapacidades. La masacre (del sábado) no es el primer acto de terror que incitaste contra un grupo minoritario en nuestro país”.

Trump ha continuado tuiteando declaraciones incendiarias desde la masacre de la sinagoga, lo que indica que no tiene la intención de atenuar su retórica. El domingo por la noche y el lunes por la mañana, el presidente culpó a las fake news por causar división, odio y “gran enojo” en el país. Restableció su polémica marca de la prensa como “el verdadero Enemigo del Pueblo”.

Trump también ha sido criticado ferozmente por no haber condenado a los supremacistas blancos.

En las redes sociales de Robert Bowers, el hombre arrestado después de los disparos masivos del sábado, se puede ver que es frecuentado por supremacistas blancos, neonazis y otros con creencias extremas que pueden no ser toleradas en plataformas más tradicionales.