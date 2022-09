Jóvenes del SEM, en situación crítica

Entrevista a Arturo Puente Ortega, embajador

Parece ser que el presidente (AMLO) no tiene un mayor interés en el tema internacional”.

Arturo Puente Ortega, embajador retirado.

Arturo Puente trabajó durante 40 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Fue embajador en Líbano, Emiratos Árabes Unidos, y cónsul en Shangai y en Puerto Rico, entre otras adscripciones.

Durante cinco años fue presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM). Recibe en su casa a El Economista a quien describe sus puntos de vista sobre la política exterior del Gobierno mexicano.

—Gobernadores del PRI y amigos de la pareja presidencial se convierten en embajadores por decisión del presidente. AMLO dijo en su campaña que apoyaría al Servicio Exterior Mexicano (SEM). ¿Qué opina?

No sé si la palabra adecuada sea desprecio hacia la gente del Servicio Exterior Mexicano (SEM). La posibilidad de que el presidente nombre embajadores y cónsules generales existe conforme a la Constitución, eso es válido y siempre ha existido, no es algo nuevo. Lo que creo que no se vale es que sean tantos nombramientos políticos.

—¿Cuál es la queja número uno de los actuales embajadores?

La comunicación, el intercambio de ideas; que se les escuche; que los reciban.

—¿Ya resolvieron el problema del menaje?

Ya lleva un año. Los chicos, que son los que están en el limbo por gastar en ropa o muebles, me pidieron que firmara su carta donde piden ayuda al secretario Ebrard y a (Moisés) Poblanno (titular de la Unidad de Administración y Finanzas). Yo no he visto una respuesta del secretario. Me preguntaron qué más pueden hacer, les dije que hagan una acción legal contra quien resulte responsable. Aquí hay un responsable, y no culpo a nadie.

—¿Ha disminuido el interés del actual Gobierno por la política exterior?

Si, muy marcado. Desde que llegó Morena ha hecho un discurso de culpar al pasado, es válido, hay que aceptar los errores de quienes estuvieron, pero ¿qué ha hecho él (presidente)?; ¿qué ha hecho en política exterior? Yo me pregunto: ¿qué ha hecho en el tema migratorio? Que yo sepa no ha hecho nada para regularizar la situación de los millones de mexicanos que están en Estados Unidos, no quiero decir que hay una solución mágica pero sí hay cosas que se pueden hacer.

El proceso de ascenso de los miembros del SEM es una queja recurrente.

Existía un escalafón de ascensos y promociones, (donde se detallaba) quién ocupaba los diversos cargos. Ahora no se publica la relación, no hay información sobre nombramientos.

Los jóvenes que están ahora en el servicio exterior están en una situación crítica, porque no tienen información de lo que está ocurriendo; cuándo van hacer los exámenes; cuándo van a ser las rotaciones. Hay mucha gente que lleva muchos años en una adscripción. La ley establece claramente un período mínimo y máximo recomendable: un mínimo de 2 años y un máximo de 4, y nunca rebasar más de 8 años en el exterior.

—Llama la atención. Usted ha repetido en varias ocasiones el tema de la comunicación. ¿Hay transparencia?

No hay transparencia. Una vez el secretario de Relaciones Exteriores (Luis Ernesto) Derbez, me preguntó: “A ver Arturo, ¿qué es lo que quieren ustedes del servicio exterior? Le dije: “muy fácil: transparencia; una cosa que se llama certeza jurídica, cuáles son las condiciones que va a tener un chico que ingrese al servicio exterior durante su carrera profesional, comunicación, el intercambio de ideas; que se les escuche, que no se les diga nada más hay que hacer esto; que los reciban.

El secretario Marcelo Ebrard ahora está en campaña.

Porque tiene interés más político que internacionalista. El servicio exterior y la política exterior de México siempre se distinguieron por ser un poco ajenos a los vaivenes internos de la política (doméstica). Mantuvimos una posición internacional bastante sólida durante muchos años, pero ahora parece que la secretaría ha sido utilizada como una posición política, y esto se debe a que el presidente de la república no le interesa para nada la política exterior.

