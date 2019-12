Zdeněk Kubánek, embajador de la República Checa.

En entrevista con El Economista, el embajador de la República Checa en México, Zdeněk Kubánek, afirma que con 97 años de relación diplomática se pretende avanzar en el intercambio comercial.

—¿Por qué República Checa no se incorporó al Pacto (migratorio) de Marrakech?

Porque consideramos que como cada hombre tiene derecho a migrar, cada país tendría que tener el derecho de decidir a quién quiere recibir. Además, ayudamos a los países de origen de los migrantes, como Siria, a través de programas de la Unión Europea y también en el marco de la cooperación bilateral.

—¿De qué temas se integra su agenda bilateral con México?

Busco apoyar ante todo las relaciones comerciales y económicas, pues México representa para nosotros un mercado enorme, el comercio bilateral supera 1,600 millones de dólares y la balanza comercial está equilibrada. Asimismo, quiero promover en general mi país en México, dado que posee una rica historia y cultura. En tercer lugar, hay mucho trabajo en el ámbito consular, República Checa atrae cada vez más a mexicanos que vienen a estudiar o trabajar y viceversa.

—¿Existen diferencias en las agendas políticas entre los dos países?

La relación bilateral no puede estar mejor. Entre nuestros países no hay ningún tema que no se pueda discutir. Podemos diferir un poco en puntos de vista sobre algunos temas internacionales como la situación en Venezuela; sin embargo, en la mayoría de asuntos estamos de acuerdo.

—¿Qué tipo de acciones políticas y universitarias se han dado en los últimos meses?

La importancia de México la destacan recientes visitas de altos representantes de mi país como la del presidente de la Cámara de Diputados, Radek Vondráček, y en octubre recibimos al ministro de Relaciones Exteriores Tomáš Petříček. Además del desarrollo satisfactorio de nuestras relaciones políticas y económicas no podemos olvidar la cooperación entre las universidades, intercambios de estudiantes, profesores y científicos. Estamos por firmar un acuerdo de cooperación en cultura, artes, educación y juventud que ayudará a profundizar nuestras relaciones

—¿Cuáles son las ventajas comparativas de su país?

La República Checa puede ofrecer productos de maquinaria, químicos, productos agroalimentarios, productos para hospitales, armas, aviones etc. Tanto en nuestro país como en México, el sector más fuerte de la economía es la industria automotriz. Por ello hay un intercambio de autopartes muy importante.

Además, somos uno de los mejores en la creación de software y otras tecnologías de punta.

