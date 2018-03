Entre tensiones públicas con Estados Unidos por el cambio de las políticas comerciales y migratorias que el presidente Donald Trump desea implementar, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador han expresado solidaridad con México y propuesto un acercamiento con el Mercosur y hasta un probable retorno al Grupo de los 77 países en desarrollo.

México siempre se ha visto como un país latinoamericano y caribeño , expone la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Socorro Flores Liera; sin embargo, en entrevista para El Economista, reconoce que ha faltado fortalecer el comercio.

¿Cómo materializar los apoyos expresados por algunos países de América Latina (AL)?

Hemos tenido una presencia muy fuerte en la región, lo que sí nos ha faltado es fortalecer el comercio de México hacia la región; de la región hacia México y también el fomentar los encadenamientos productivos.

Una de las prioridades de México ha sido la Alianza del Pacífico como un esquema de integración gradual y profunda que busca fortalecer el comercio, la inversión y proyección de los cuatro países que la integran hacia los mercados del Asia-Pacífico.

Evidentemente, las negociaciones comerciales siempre toman tiempo y dependen mucho de los entornos políticos.

Es muy claro que en América del Sur, la geopolítica cambió sustantivamente el año pasado con los cambios de gobierno en Brasil y Argentina, que tenían unas políticas mucho más cerradas y proteccionistas.

Con Centroamérica, el área más cercana a nosotros, tenemos un enorme potencial comercial. Estamos revisando por qué no han aumentado las cifras de comercio con los países centroamericanos a pesar del Tratado de Libre Comercio Único.

¿Es viable retornar al Grupo de los 77, como sugiere Bolivia?

Haber dejado el grupo, no significa haber cambiado de posiciones. No estar en el G77 no ha impedido trabajar, porque al final de cuentas compartimos muchas visiones, no el 100% pero estamos abiertos a encontrar consensos.

¿Y un acercamiento con el Mercosur?

Con el Mercado Común del Sur hemos iniciado una relación. Hace dos años cuando todavía la geografía de América del Sur era distinta, la Alianza del Pacífico se acercó pero, en esa oportunidad no vimos que hubiera mucha voluntad política de avanzar, hoy vemos una voluntad enorme.

Con la presidencia argentina pro tempore del Mercosur estamos nuevamente retomando el diálogo y esperamos tener encuentros en el primer semestre del año para ver qué podemos hacer en facilitación del comercio.

¿La Alianza del Pacífico serviría para abrir mercados en Asia-Pacífico?

Estamos trabajando a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Alianza del Pacífico con otros lugares como Singapur, Australia y Nueva Zelanda. México tiene un Tratado de Libre Comercio con Japón y también está en pláticas con Corea.

Tenemos los esquemas para poder fortalecer comercio con ellos y creemos que la Alianza del Pacífico es un vehículo muy útil que nos permite a los cuatro países que la integramos tener una proyección conjunta hacia el Asia-Pacífico.

¿Qué trabajos se llevarán a cabo en el tema migratorio?

Nosotros lo que buscamos es que los flujos migratorios sean ordenados y seguros. Trabajamos con todos los países, sobre todo con los del Triángulo Norte de Centroamérica, para generar esa dinámica de que haya mucha más colaboración, no sólo para atender las causas estructurales, sino para garantizar los derechos humanos de los migrantes.

A raíz de los cambios en la coyuntura y las nuevas políticas en materia migratoria de Estados Unidos, decidimos extender el programa Tricamex (esquema de coordinación e intercambio de información consular entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México), a todos los consulados donde hubiera presencia migratoria de los cuatro países.

¿Cómo se presentará México ante Venezuela?

Estamos preocupados por lo que estamos viviendo; por la situación, que solamente pueden resolver los venezolanos. Queremos y ahí la región va unida una zona de paz, hemos insistido en que debe haber elecciones, en que debe respetarse la Constitución y continuamos constantemente alzando la voz.

