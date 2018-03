A sólo una semana de haber asumido el cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso un veto migratorio a las personas provenientes de siete países de mayoría musulmana. Irak, Irán, Yemen, Somalia, Libia y Sudán son las naciones cuyos habitantes no pueden entrar a Estados Unidos por lo menos durante los siguientes tres meses. Para los refugiados del conflicto sirio, la prohibición es de carácter indefinido.

Según información de CNN, la razón de la administración Trump para vetar a los ciudadanos de estos siete países que éstos habían sido identificados por la administración de Barack Obama como países de preocupación . Sin embargo, de acuerdo con información de varias oficinas del propio gobierno estadounidense, la mayoría de los atentados terroristas que han ocurrido en territorio estadounidense fueron perpetrados por ciudadanos de países que no fueron incluidos en el veto de Trump.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto son sólo algunos de los países que también son de mayoría musulmana pero que no son sujetos del veto que Trump impuso. Mientras que en las naciones que son sujeto del veto de Trump, el empresario no cuenta con ningún interés económico o comercial, sucede lo contrario en aquellos países de mayoría musulmana que no fueron incluidos en el veto, lo que podría significar que el presidente Trump está de facto incurriendo en un conflicto de interés.

1. Ninguna persona ha sido asesinada en Estados Unidos por terroristas provenientes de los países que Trump vetó

De acuerdo con una tabla realizada por Alex Nowrasteh del CATO Institute, ninguna persona nacida en Irán, Irak, Somalia, Siria, Sudán, Yemén o Libia, los países cuyos ciudadanos tienen un veto para entrar en Estados Unidos, ha matado a nadie en territorio estadounidense.

2. 2,369 personas fueron asesinadas por terroristas originarios de Arabia Saudita, país que no forma parte del veto

Quince de los 19 terroristas que perpetraron los ataques a las Torres Gemelas en el 2001 provenían de Arabia Saudita, país que no está considerado dentro del veto que impuso el presidente Donald Trump a finales de enero del 2017 y con el cual las compañías de Trump tienen ocho negocios, de acuerdo con información de CNN, lo que podría implicar un conflicto de interés.

3. 12 negocios tiene Donald Trump en Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos, uno de los países de mayoría musulmana que no fue incluido en el veto de Donald Trump, es también una nación con la que las empresas de Trump han tenido relaciones comerciales. En total, de acuerdo con información de CNN, la compañías de Trump tienen 12 negocios en los Emiratos Árabes Unidos, entre los que se incluye la gestión de un campo de golf y villas de lujo en la ciudad de Dubai. Cabe destacar que 314 personas fueron asesinadas en Estados Unidos por los dos terroristas provenientes de esta nación.

4. 11 terroristas provenientes de los países incluidos en el veto de Trump han perpetrado actos terroristas en EU, pero ninguno ha tenido éxito

Sólo 11 personas que nacieron en Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria, Yemén o Libia han sido acusadas de haber cometido o de intentar cometer actos terroristas en Estados Unidos, pero ninguno de estos actos terroristas resultó en la pérdida de la vida de persona alguna. Por el contrario, 32 personas provenientes de tres países de mayoría musulmana (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto) que no forman parte del veto de Trump han asesinado a 2,845 personas en territorio estadounidense. Los tres países albergan negocios del nuevo presidente de Estados Unidos.

5. 6 son los países de mayoría musulmana con los que las empresas de Trump mantienen negocios, ninguno es parte del veto

Los países de mayoría musulmana en los que las compañías de Trump mantienen negocios son Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Azerbaiyán e Indonesia. De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump cuenta con un acuerdo en Turquía para utilizar su nombre en dos torres de lujo actualmente en funcionamiento, una comercial y una residencial, por lo cual recibió hasta 5 millones de dólares el año pasado (2015), según su última divulgación financiera. Además, los hoteles de Trump tienen planes de abrir dos conjuntos en Indonesia con MNC Group.

6. 441 personas provenientes de los países de mayoría musulmana que no fueron incluidos en el veto están presos en Guantánamo, más del doble de las personas que están presas y que provienen de países incluidos en el veto

Según información de The New York Times, al menos 441 personas que nacieron en Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán, Egipto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia o Azerbaiyán, países de mayoría musulmana que no fueron incluidos en el veto de Trump, se encuentran presas en el Centro de Detención de Guantánamo, una prisión de alta seguridad en la que el gobierno estadounidense utiliza como centro de detención para personas acusadas de terrorismo. En contraparte, 165 personas que nacieron en los países incluidos en el veto de Trump se encuentran detenidas en esta prisión.

7.16 estadounidenses son asesinados cada año por terroristas, apenas 0.13% de los 11,737 estadounidenses que son asesinados por otros estadounidenses anualmente

De acuerdo con información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, 16 ciudadanos estadounidenses son asesinados por terroristas islámicos de origen asiático o africano, terroristas islámicos de todo el mundo (incluidos estadounidenses) y terroristas de extrema derecha, entre el 2005 y el 2014. Esta cifra apenas se acerca a los 21 estadounidenses que son asesinados cada año por niños armados y representa sólo una cuarta parte de los 69 estadounidenses que mueren cada año por culpa de una cortadora de césped. El número de estadounidenses que mueren cada año por haberse caído de la cama es de 737 personas, casi 50 veces el número de ciudadanos de Estados Unidos que es víctima mortal del terrorismo.

