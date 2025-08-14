Eliminan efectivo en carreteras: tips para que tu TAG no falle en casetas

La eliminación del pago en efectivo en las carreteras y autopistas podría ahorrarte tiempo y hacer más ágil tu viaje. Según Caminos y Puentes Federales (Capufe), pagar con TAG toma en promedio un minuto; con tarjetas contactless, apenas nueve segundos, mientras que con efectivo la operación puede tardar más de 30 segundos. Checa cómo no esperar de más en la fila.

Capufe anunció que, a partir de enero de 2026, todas las carreteras y autopistas a su cargo dejarán de recibir pagos en efectivo, adoptando sistemas sin contacto, principalmente el TAG. Actualmente, Capufe opera alrededor del 35% de las autopistas y carreteras de México, más de 3,982 kilómetros, además de algunos puentes internacionales con Estados Unidos.

¿Sirve cualquier TAG para Capufe?

En México existen varias empresas que ofrecen dispositivos TAG, como IAVE (operado por el gobierno federal), PASE, Viapass y TeleVía. Muchos usuarios se preguntan si su TAG será aceptado en las carreteras de Capufe, donde será obligatorio.

Alexis Reséndiz, director general de PASE, explicó que el sistema TAG funciona bajo el principio de interoperabilidad, lo que significa que un TAG de cualquier empresa puede usarse en carreteras mexicanas que tengan convenio con el operador. Por lo tanto, no será necesario cambiar tu dispositivo para circular por las vías de Capufe.

Tipos de TAG y qué hacer si lo pierdes

Existen dos modalidades: portátil y calcomanía. El portátil es ideal si lo usas en más de un vehículo; la calcomanía se adhiere de forma permanente al parabrisas y es más difícil de extraviar.

En caso de pérdida, debes reportarlo de inmediato a la empresa proveedora para desvincular tu tarjeta bancaria o recuperar el saldo prepagado, según el método de pago que tengas registrado.

Razones por las que tu TAG podría ser rechazado

Un TAG puede ser rechazado si está mal colocado en el parabrisas, si hay problemas con el método de pago o si no cuentas con saldo suficiente.

Si tu método de pago es prepago, Reséndiz recomienda recargarlo con al menos 30 minutos de anticipación y verificar que tienes el saldo necesario para tu ruta. En autopistas urbanas de la CDMX, el saldo mínimo va de 61 a 310 pesos, dependiendo del acceso que utilices.

En carreteras, los montos mínimos no siempre están publicados, pero el director de PASE recomienda mantener entre 400 y 600 pesos para evitar contratiempos.