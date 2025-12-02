Efectivo opaca pagos digitales: ¿Por qué en comunidades rurales apenas representan 2%?

Los pagos digitales siguen en ascenso; sin embargo, su participación aún es mínima frente al uso de efectivo y de tarjetas de crédito y débito, un escenario que se acentúa en comunidades rurales. Lo anterior, pese a que los contratos de banca móvil se dispararon 503% entre 2017 y 2024.

El Índice Banamex de Inclusión Financiera 2025 (IBIF 2025) señala que, aunque el uso del efectivo muestra una tendencia a la baja, este método de pago continúa predominando como el preferido por la población.

En compras de 500 pesos o menos, a nivel nacional, las transferencias electrónicas o pagos por aplicación celular representaron apenas 4.4% del total en 2024 (en 2021 era 1.6%). En cambio, 85.2% de las operaciones fue en efectivo, mientras que en tarjetas de crédito y débito, 10.4 por ciento.

En montos mayores a 500 pesos la historia no es tan diferente. En efectivo se pagan 73.5%; con tarjetas, 19%, mientras que de forma digital, 7.6 por ciento (en 2021 era 4.4 por ciento).

Si ve por comunidades, en las rurales la situación es más complicada: en compras de 500 pesos o menos, los pagos digitales apenas representan 2%, mientras que en montos de 501 pesos o más sube apenas a 3.9 por ciento. En cambio, en las comunidades urbanas, la relación es 5.6 y 9.5%, respectivamente, señala un análisis de BBVA

¿Por qué los pagos digitales crecen a menor velocidad?

Gustavo Méndez, socio líder de Servicios Financieros en Deloitte Spanish Latin America, considera que el rezago en la inclusión financiera es un factor que frena el uso de herramientas digitales para realizar todo tipo de transacciones.

Hay mucha gente, principalmente la que se ocupa en el sector informal, que aún no cuenta con productos bancarios, ni con aplicaciones o dispositivos de pago electrónicos, lo cual frena un mayor avance.

Otra de las causas por las cuales ha sido "lento" el uso de métodos de pago digitales en México, dice, es la ciberseguridad. Mientras que 48% de los mexicanos afirma haber sido víctima de un ciberataque, fraude móvil o malware, 30.7% dijo haber sufrido un fraude de ingeniería social.

“Es cierto, la difusión de las herramientas de pagos digitales y su uso van en aumento. Sin embargo, el desconocimiento de la población sobre éstas también ha impactado su uso. Es decir, aunque son plataformas oficiales que no cobran comisión por operaciones y son igual de seguras que las transferencias por número de cuenta CLABE al utilizar el sistema SPEI, la poca difusión y conocimiento que se tiene acerca de estas, hace que la población no las considere como una forma de pago”, considera.

A lo anterior se suma el hecho que son pocos los negocios pequeños, como tienditas, que aceptan pagos con transferencias bancarias y el acceso desigual a internet que existe.

"No basta con que la población cuente con productos financieros (disminuyendo brechas, como son las que hay entre localidades rurales y urbanas, formales e informales; es igualmente necesario ampliar el acceso a Internet, así como integrar a los negocios y empresas al sistema financiero, y darles los mecanismos para recibir pagos digitales, de tal forma que se fortalezca el ecosistema a partir de aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización”, expuso Guillermo Cárdenas, analista de BBVA.

Además del SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), en México hay aplicaciones digitales que nacieron con el objetivo de reducir el uso de efectivo; sin embargo, no lo han logrado. Entre ellas están Cobro Digital (CoDi), que se dio a conocer hacer seis años, y Dinero Móvil (Dimo).

El efectivo dominará por largo tiempo

¿Qué pasaría si el cash desapareciera? En una investigación sobre el tema, el Banco de México dio a conocer que entre 83% y 85% de los encuestados considera que, si ya no se pudieran hacer pagos en efectivo, los que tendrían más problemas serían comunidades rurales, personas mayores, con bajos ingresos o sin buen acceso a internet.

Sin embargo, eso no pasará, al menos por un buen tiempo. La Casa de Moneda de México (CMM) señala, en su Programa Institucional de CMM 2025-2030, que diversos estudios prevén que las transacciones económicas a través de medios electrónicos se tripliquen en 2030 alrededor del mundo, con un crecimiento de 61%, superando 3 billones de transacciones.

Sin embargo, el uso de efectivo se espera que continúe siendo la forma de pago prevaleciente en los pagos minoristas, principalmente en las economías en desarrollo, donde existe un alto porcentaje de grupos vulnerables, infraestructura y penetración financieras limitadas.

"Por tanto, se prevé que la demanda de efectivo en México continúe en expansión, donde el uso de billetes y monedas prevalezca frente a otros medios de pago, lo que puede explicarse en gran medida a razones precautorias, expansión de la economía informal, mayores remesas desde Estados Unidos, así como la baja penetración financiera, pues sólo 49% de la población adulta posee cuenta en entidades financieras".

Ante este escenario, el pasado 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno presentará una propuesta para avanzar en la digitalización de pagos en México para que se utilice menos el efectivo.

Puedes escribir tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx