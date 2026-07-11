Desafío del Medio Maratón de CDMX 2026: organizar a más de 35,000 asistentes

Inscribirse al Medio Maratón BBVA Ciudad de México 2026 fue un desafío para los corredores interesados. Eso se sintió como parte de la carrera en febrero pasado.

El tráfico en el portal de registro se saturó y se requería de horas disponibles para insistir.

Por primera vez, el 21K reunirá a 35,000 participantes, y de acuerdo a los organizadores, es la cifra más grande en su historia.

En cuanto a la experiencia vivida por El Economista como participante durante al menos, cinco ediciones, el crecimiento de la población corredora dificulta la salida en los corrales y en las avenidas angostas.

La operación de la carrera está controlada por Emoción Deportiva, pero el reglamento de respeto entre corredores es un tema de conducta individual. Se invita a no empujar, llegar con anticipación, no correr con carriolas, niños o mascotas y respetar bloques de salida.

Al Medio Maratón de este año, llegarán corredores de 32 países, entre ellos, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España y El Salvador, además de participantes de las 32 entidades federativas, siendo la CDMX, Estado de México, Puebla, Querétaro e Hidalgo las de mayor representación. Cabe mencionar que, el 45.8% de las personas inscritas son mujeres y la mayoría tienen entre 21 y 35 años.

La ruta es nueva e incluye la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec con salida en el Hemiciclo a Juárez y meta en el Ángel de la Independencia.

Durante el corte del listón en la Expo Maratón en el WTC, Miguel Ángel Vargas, corredor amateur que corrió desde el primer maratón de la CDMX en 1983 hasta la edición 38, dijo a El Economista: “Se requiere abrir más la puerta de salida, lo que pasa es que ha crecido la población, como los carros, hay más en las mismas calles. En la salida, los kenianos se han caído. Es la angustia de los corredores por salir y la falta de disciplina del corredor, que se dé su tiempo y a los que vienen atrás. También es cuestión de educación personal, porque desde el himno nacional, se están empujando, es cuestión mental de cada corredor”.

Por su parte, Raúl Paredes, ex Director del 21K y 42K de la CDMX en el 2022 y 2023, detalló sobre cómo se podría mejorar la organización de la carrera ante el crecimiento de la población y todo recae desde el registro, solicitando al corredor un comprobante del tiempo que hace en la distancia:

“Primero habrá que confirmar si llegan 35,000 corredores a la línea de salida, porque siempre existe una disminución entre quienes se inscriben, recogen su kit y los que finalmente participan. Si se alcanza esa cifra, será una gran noticia para el running y la ciudad, porque cada vez hay más personas activándose físicamente.

“También debe existir en la convocatoria un mensaje enfático: correr 21K implica un esfuerzo importante y requiere entrenamiento y responsabilidad. No basta con inscribirse; hay que llegar en condiciones adecuadas para realizar la distancia (...) Ante una participación de esta magnitud, la experiencia dependerá de una planeación más precisa y debe hacerse desde el registro, solicitando un tiempo estimado que pueda comprobarse con algún resultado previo. Debe existir información clara sobre el horario de salida, el acceso y la ubicación de cada bloque. Debe haber voluntarios y personal suficiente en cada acceso, verificando números y brazaletes, evitando que los corredores intenten ingresar a un bloque que no les corresponde”.

Durante el corte del listón de la inauguración, también comentó sobre el tema Raúl González, doble medallista olímpico de marcha:

“Es un evento de la CDMX que ya hizo tradición y es parte de la tendencia de los capitalinos por una vida sana. Le pedí a los participantes que seamos embajadores de ese espíritu e interés de ser una mejor ciudad, nuestra capital tiene cosas extraordinarias que no solamente las reconocemos nosotros, también los extranjeros. Tenemos que seguir empujando para que sea un mejor evento. Mucha gente lo hace solo por salud, una actividad física que le permite tener mejor convivencia y relación familiar”, dijo a este medio.

Datos:

Patrocinadores:

BBVA, Adidas, Telcel, Electrolit, Skarch, Garmin, Bupa, Laboratorios Lapi, LALA, Skechers, Nutrioli, Mediotiempo, X-gear, Eternal Secret, Doloneurobión, Michelob Ultra Zero, Tiendas 3B, Martí, Leapmotor, Bionella, Natursol y VapoSports.

Distancia oficial certificada:

21.975 metros.

Atletas élite:

Gladys CheropLongari, Catherine Relin, Silvia Patricia y Winsam Jerono, Simon Maywa, Martin Magengo y Abel Chelangat.

Otras recomendaciones hechas por el ex director del MMCDMX, Raúl Paredes:

Cultura del corredor: la organización debe garantizar el orden, pero los participantes deben respetar las indicaciones.

Los guardarropas podrían distribuirse por bloques de salida, para evitar que miles de personas tengan que trasladarse de un extremo a otro antes de arrancar.

La movilidad no debería depender sólo del Metro, podrían ampliarse los horarios del transporte público e incorporar servicios del sistema de transporte eléctrico, como ocurre durante el Maratón, para facilitar la llegada de corredores.

Comunicar desde varias semanas antes.

Será necesario incrementar voluntarios, abastecimiento, señalización y personal de control en las zonas donde podrían generarse mayores concentraciones.

A la salida y meta también llegan familiares, acompañantes, espectadores, vendedores y personas que realizan otras actividades. Por eso, el control de los flujos, la distribución de los espacios y zonas de reunión son tan importantes como la propia ruta.

El reto no es únicamente recibir a 35,000 corredores, sino garantizar que la logística, la movilidad, los servicios, el control de masas y la capacidad de respuesta crezcan al mismo ritmo. Cuando la organización funciona, prácticamente no se percibe; cuando falla, puede afectar la seguridad y la experiencia.