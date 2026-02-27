Onda de calor seguirá este fin de semana en 9 estados; también habrá lluvias y heladas

El calor no dará tregua este fin de semana. De acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persistirá la onda de calor en al menos nueve estados del país, mientras que en zonas serranas continuarán las heladas durante las madrugadas.

El reporte señala que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso en regiones del norte, occidente y parte del centro del territorio nacional, además de baja probabilidad de lluvias en varias entidades.

¿En qué estados seguirá la onda de calor?

Para sábado y domingo, la onda de calor se mantendrá en:

Durango (oeste)

Jalisco (centro-sur)

Michoacán (centro y suroeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

En el caso de Baja California Sur, el fenómeno finalizará este sábado .

El domingo y lunes continuará el ambiente caluroso en estas mismas entidades, aunque se prevé que a partir del martes comience a debilitarse en algunos estados del centro y occidente.

Temperaturas de hasta 45 grados

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, especialmente en regiones del istmo y el noroeste .

En otras entidades del norte, occidente y sureste, los termómetros oscilarán entre 35 y 40 grados, mientras que en estados del Bajío y el Golfo se esperan máximas de 30 a 35 grados.

Madrugadas seguirán frías

Aunque las tardes serán intensamente calurosas, las mañanas contarán otra historia. En zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala y Estado de México se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas, principalmente durante la madrugada del domingo y lunes .

En otras regiones serranas del norte y centro del país, los valores mínimos podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.

Lluvias y viento en algunas regiones

El ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocará intervalos de chubascos en estados como Jalisco, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en entidades del centro y sureste .

También se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en estados del noreste.

El SMN advirtió que estas condiciones podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Si tienes actividades al aire libre, conviene mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y tomar precauciones ante posibles rachas fuertes de viento.