500 especies invasoras amenazan la biodiversidad nacional

En el marco de la Semana Nacional de las Especies Invasoras (del 23 al 27 de febrero), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para combatir una de las amenazas más silenciosas pero devastadoras para los ecosistemas del país: las especies exóticas invasoras.

Actualmente, México tiene registradas cerca de 2,000 especies exóticas, de las cuales aproximadamente 500 ya son catalogadas como invasoras debido a los severos daños que ocasionan en el medio ambiente, la economía y la salud pública.

Un enemigo costoso y difícil de erradicar

Las especies invasoras son organismos que, al ser transportados fuera de su hábitat natural, logran establecerse y reproducirse sin control, desplazando a la fauna y flora local. Según la Mtra. Yolanda Barrios, especialista de la CONABIO, la clave reside en la prevención.

"Una vez que una especie se establece y se dispersa, su control puede ser extremadamente complejo y costoso", señaló Barrios, subrayando que la participación social es la herramienta más eficaz y económica para frenar este fenómeno.

A nivel financiero, el impacto es alarmante: Globalmente se estiman costos de 423 mil millones de dólares anuales y en México entre 1992 y 2019, las pérdidas acumuladas ascendieron a 5 mil 300 millones de dólares.

Los rostros de la invasión en México

La mayoría de estas especies llegan al país a través del comercio de mascotas, plantas ornamentales y actividades productivas, por eso es que como ciudadanos por supuesto que tenemos mucho qué hacer para no aumentar el problema. Entre los casos más críticos destacan:

Pez Diablo (Plecostomus): Detectado originalmente en Guerrero en 1995, hoy domina los ríos del sur y sureste, desplazando a especies comerciales y nativas.

Perico Monje Argentino: Introducido como mascota, sus nidos comunales —que pueden pesar hasta una tonelada— dañan la infraestructura urbana y afectan a las aves locales.

Lirio Acuático: Una planta ornamental que hoy asfixia cuerpos de agua en gran parte del territorio nacional.

Gatos domésticos: Representan una amenaza letal en islas y Áreas Naturales Protegidas, donde depredan especies endémicas.

Lirio acuático.Cortesía

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía?

La CONABIO enfatiza que el control de esta crisis no depende solo del gobierno, sino de acciones individuales responsables. Para ello, pone a disposición la herramienta EncicloVida (www.enciclovida.mx), donde los ciudadanos pueden identificar especies, ver mapas de distribución y reportar avistamientos sospechosos.

Recomendaciones clave:

No liberar mascotas (peces, tortugas, aves) en el medio silvestre.

Utilizar plantas nativas para jardinería en lugar de especies exóticas.

Informarse y reportar especies desconocidas a través de las plataformas oficiales.

México cuenta con la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras, pero la vigilancia ciudadana sigue siendo la primera línea de defensa para proteger el patrimonio natural del país.