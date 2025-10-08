Robo o extravío de placas: guía de costos, pasos y a quién acudir en la CDMX

Perder o que te roben una o las dos placas de tu auto puede ser un verdadero dolor de cabeza. Además de tiempo para hacer todos los trámites, deberás pagar por ellos y, una vez que recibas tu nueva matrícula, es posible que debas llevarlo a verificar nuevamente.

Hace un mes, Alfonsina se percató que su vehículo no tenía una placa. Levantó su denuncia digital en la Ciudad de México (CDMX) y, supuestamente, obtendría respuesta en siete días. Sin embargo, fue hasta después de cuatro semanas que recibió la resolución, la cual no procedió.

Sin poder usar su automóvil por un mes, decidió acudir con un gestor vehicular para que se encargara del proceso, el cual le cobró 4,000 pesos, a lo que se suman los 568 pesos que ya había pagado por el trámite de baja de placas y el costo de la nueva verificación (738 pesos), una vez que reciba sus nuevas placas.

“Parece que es sencillo, dónde verías una complicación, pero, a estas alturas, ya llevo un mes sin placas, es muy burocrático, implica muchos días de atraso, muchas vueltas y estar pidiendo permiso al trabajo”, lamenta.

Unos meses antes, a sus papás también les sucedió algo similar, pero en el Estado de México. Ella narra que fue similar en cuanto a tiempos, con la ventaja de que allá puedes tramitar un permiso de un mes para circular sin placas, lo cual te ayuda a sobrellevar el proceso.

“Este tipo de trámite es muy recurrente últimamente”, dice Armando, gestor en la CDMX. Asegura que desde que estuvo en boga el tema de que nada podía tapar las placas de un auto, este fenómeno aumentó. “Creo que no es robo, más bien descuido, quizá no pusieron bien sus placas y se estuvieron cayendo”.

En su caso, cobra entre 4,000 y 6,000 pesos por hacer el trámite, dependiendo de las características de la unidad.

ABC para recuperar tu placa

En la CDMX el trámite se hace en dos partes. Primero se dan de baja las placas que se perdieron o robaron y luego se dan de alta las nuevas.

Para dar de baja las placas

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) detalla los requisitos y pasos a seguir.

Requisitos:

1. Documentos de identificación oficial

Credencial para votar - original.

Licencia para conducir - original.

Cartilla de Servicio Militar - original.

Pasaporte - original.

Cédula profesional - original.

Carta de naturalización - original.

Tarjeta de residencia – original.

2. Documentos de acreditación de personalidad jurídica.

Personas físicas : Carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado y de quien realiza el trámite. - original.

: Carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado y de quien realiza el trámite. - original. Personas morales: Acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado. - original.

3. En caso de extravío de una o ambas placas presentar acta circunstanciada (original) ante Juzgado Cívico.

En caso de robo de una o ambas placas presentar acta de denuncia (original) o denuncia digital ante Fiscalía de Investigación Territorial (antes Ministerio Público) ratificada ante la autoridad competente.

En cualquiera de los casos, el acta deberá contener: referencia si se trata de robo o extravío, los datos completos del vehículo en cuestión: marca, modelo, número de serie vehicular, número de motor y placa (original).

4. Tarjeta de circulación vigente (original).

5. Comprobante de pago de derechos (original).

6. En caso de ser persona moral, Constancia de Situación Fiscal (original).

Requisitos para hacerlo en línea:

* Contar con una cuenta de Llave CDMX.

¿Cómo, dónde y cuándo se realiza el trámite de baja de placas?

De manera presencial:

Agenda una cita. Reúne los requisitos y documentos originales y copias simples solicitados. Ingresa a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para obtener la línea de captura por derechos de trámite de baja de vehículo. Realiza tu pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados (considera que en algunos establecimientos la aplicación de tu pago se verá reflejado hasta 72 horas después). Conserva el comprobante de pago original de la línea de captura (es parte de la documentación para asistir al Módulo de Control Vehicular y Licencias). Una vez que tengas los documentos completos, solicita una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, en la fecha y horario de tu elección. Acude a tu cita puntual, en donde se revisará, cotejará y registrará tu documentación. Revisa detalladamente que los datos sean correctos, de ser así, firma el documento de validación de datos. Te será entregada la Constancia de Baja Vehicular de la Ciudad de México. Recomiendan guardar el original, ya que es indispensable para realizar trámites posteriores.

Costos de dar de baja tus placas:

Por trámite de baja de automóvil . Clave 36-2

. Clave 36-2 Monto a pagar: 568 pesos

Por trámite de baja de remolque . Clave 42-2.

. Clave 42-2. Monto a pagar: 467 pesos

Por trámite de baja de motocicleta s. Clave 40-2.

s. Clave 40-2. Monto a pagar: 467.00 pesos

Para dar de alta las placas

Requisitos

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

(original, vigente y con fotografía) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo

Comprobante de propiedad

Factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas)

No tener adeudos de tenencia : incluye el ejercicio fiscal actual.

: incluye el ejercicio fiscal actual. Constancia original o certificación de baja de la Ciudad de México

o certificación de baja de la Ciudad de México Línea de captura pagada (original y copia).

Proceso

Reúne los requisitos y documentos originales solicitados Solicita una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener la línea de captura lo “Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares”. Revisa que los datos vehiculares en el formato múltiple de pago sean correctos (sobre todo la serie vehicular) Realiza tu pago de derechos en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados. Conserva el comprobante de pago de la línea de captura (es parte de la documentación para asistir a Semovi. Solicita una cita en Semovi en alguno de los Módulos de Control Vehicular disponibles para finalizar el trámite de alta del vehículo. Acude con los documentos originales para realizar tu trámite al Módulo de Control Vehicular que hayas elegido. En la ventanilla, se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación, y la persona que te atienda emitirá y entregará la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad con la información contenida. Finalmente, se entregará a la persona solicitante la Constancia de Alta Vehicular, juego de placas, engomado y tarjeta de circulación. Verifica que los datos en la documentación coincidan con la matrícula, engomado y color (con base en el número de terminación de placa) entregados.

Costo de alta de placas

Monto a pagar: 935 pesos.

¿Te sirvió esta información? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx