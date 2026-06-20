¿Registraste un cargo inusual en tu cuenta Banamex? El grupo financiero aclara la causa 

Banamex desató una nueva polémica entre sus clientes. En redes sociales se pueden leer diversas quejas por supuestos cobros indebidos por parte del grupo financiero, ¿qué fue lo que sucedió?

Usuarios aseguran que sus cuentas registran movimientos inusuales por conceptos como “pago por sobregiro”, lo cual —dicen— es imposible”, considerando que se trata de cuentas de débito.

Otras comisiones que aparecen en los movimientos de algunos usuarios son “penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido” y “disposición de crédito”.

¿Qué dice Banamex sobre el tema?

En respuesta a las quejas, en sus redes sociales, el banco dio a conocer que hubo un desfase en el registro de las operaciones que se llevaron a cabo entre el 12 y 15 de junio.

Se trata de un ajuste en los cargos que se registraron a destiempo entre el 12 y 15 de este mes”, expuso Banamex.

Pidió revisar todos los movimientos en los estados de cuenta y, “si presentas algún faltante, puedes generar una reclamación para no presentar alguna afectación económica”.

Fuentes del banco explicaron que si una persona tenía 500 pesos en su cuenta y, por ejemplo, el 13 de junio gastó 200 pesos, en su aplicación continuaban apareciendo los 500 pesos. Al final, cuando se empezó a estabilizar el sistema, el saldo era de 300 pesos, por lo que —dicen— en realidad no hay cobros indebidos, sólo desfases en el registro.

De cualquier forma, sugirieron revisar los movimientos en el estado de cuenta y detectar si hay algún faltante para acudir a aclarar el problema.

Piden intervención de la Condusef

Los usuarios piden que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) interfiera para aclarar la situación. Sin embargo, hasta el viernes por la noche, la institución no ha dado ninguna postura sobre el tema.

¿Tienes algo que contarnos? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx