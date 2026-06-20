Fiesta Americana Reforma refuerza su oferta gastronómica por el Día del Padre

El Día del Padre se ha convertido en una fecha clave para restaurantes y hoteles urbanos, que encuentran en las celebraciones familiares una oportunidad para atraer comensales locales. En la Ciudad de México, Fiesta Americana Reforma busca participar en esta dinámica con una oferta especial desde La Distral, su restaurante insignia sobre Paseo de la Reforma.

La propuesta incluye un menú de tres tiempos, cortes al grill y una opción de brunch para papá, formatos que responden a distintos momentos de consumo durante el fin de semana. Con ello, el hotel fortalece su estrategia de alimentos y bebidas, un segmento que permite a las propiedades urbanas conectar con públicos más allá del hospedaje.

La coctelería de La Distral acompaña la celebración con sabores frescos, sobremesa y vista privilegiada sobre Reforma.Foto: Cortesía

La Distral se ubica el tercer piso del hotel, con ventanales, terraza y vistas panorámicas hacia una de las avenidas más representativas de la capital. Ese componente funciona como parte del atractivo comercial de la experiencia: no sólo se trata de comer, sino de celebrar en un espacio con ubicación, servicio y ambiente hotelero.

Menú de temporada

Para la celebración del Día del Padre, La Distral diseñó un menú de tres tiempos integrado por entrada, plato fuerte a elegir, postre y una copa de vino tinto. La propuesta se apoya en la cocina mexicana contemporánea, con una lectura actual de ingredientes tradicionales y preparaciones enfocadas en una comida de ocasión.

El menú incorpora cortes al grill como filete de res, rib eye, New York y rack de cordero, productos que suelen tener alta demanda en celebraciones del Día del Padre. La parrilla aparece como eje de la experiencia y como un lenguaje gastronómico asociado con comidas familiares, sobremesa y consumo compartido.

El menú especial de La Distral reúne cocina mexicana contemporánea, cortes al grill, postre y vino para celebrar a papá.Foto: Cortesía

La cocina está a cargo de Gerardo Rivera, chef de La Distral e integrante de MasterChef of Mexico. Su propuesta busca mantener una identidad mexicana, pero con técnica y presentación contemporáneas. En esa línea, el restaurante apuesta por un formato que combina tradición, cortes de alto valor y servicio estructurado.

Las fechas familiares nos permiten acercar la hospitalidad del hotel al comensal local con experiencias completas", Gerardo Rivera, chef de La Distral.

Además del menú de tres tiempos, Fiesta Americana Reforma suma un brunch especial para papá, una opción que amplía la jornada de consumo. Este formato permite atender a familias que prefieren celebrar temprano y a grupos que buscan una experiencia menos formal, con platos de desayuno-comida, bebidas y más tiempo de convivencia.

Hoteles abiertos

La oferta de La Distral también muestra cómo los restaurantes de hotel buscan posicionarse como espacios abiertos a la ciudad. En fechas como el Día del Padre, estos centros de consumo compiten con restaurantes independientes, terrazas y conceptos gastronómicos de alta demanda, por lo que la diferenciación depende de una combinación de cocina, ubicación y servicio.

Ubicada en Fiesta Americana Reforma, La Distral ofrece una experiencia gastronómica con vista privilegiada sobre Paseo de la Reforma.Foto: Cortesía

Fiesta Americana Reforma tiene a su favor un activo estratégico: su presencia en Paseo de la Reforma, corredor donde convergen turismo, oficinas, museos, monumentos y movilidad. Para los comensales locales, la ubicación facilita una celebración céntrica; para visitantes, ofrece una experiencia gastronómica con vista inmediata a la ciudad.

Con el menú especial y el brunch para papá, La Distral busca consolidarse como una alternativa para quienes desean celebrar con cocina mexicana contemporánea en un entorno hotelero. "Para Fiesta Americana Reforma, la fecha representa más que una acción de temporada: es una forma de reforzar su relación con el público local y posicionar su oferta gastronómica dentro del calendario de celebraciones de la capital y además, ver los partidos del Mundial", concluyó Rivera.

patricia.ortega@eleconomista.mx