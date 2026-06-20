CBF confirma lesión muscular de Raphinha en el Mundial, no da plazos de recuperación

El delantero Raphinha sufrió ⁠una lesión muscular en la victoria de Brasil 3-0 ⁠sobre Haití por ⁠el Mundial en la víspera, dijo el sábado la Confederación Brasileña de Fútbol, que no especificó el tiempo de baja del jugador del Barcelona.

Raphinha abandonó el campo de juego cerca del final de la etapa inicial del encuentro, tomándose la prierna derecha.

"El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del ⁠partido contra Haití. ⁠El jugador ⁠inició ya el tratamiento y ⁠será reevaluado", indicó la CBF en un comunicado.

Brasil cerrará su participación en el Grupo C, en el que es líder con cuatro puntos, enfrentando ⁠la próxima semana a Escocia.