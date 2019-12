El 2020 está prácticamente a la vuelta de la esquina y es probable que entre sus propósitos para el nuevo año se encuentre mantener una estabilidad financiera. El reto podría ser difícil, ya que luego de la euforia decembrina donde después de las posadas, compras, cenas, intercambios, vacaciones, fiestas y los gastos que se realizan por éstas, llega la “cruda financiera” en la cuesta de enero, por ello, es importante que actúe con pequeñas acciones que podrían amortiguar la llegada del 2020 y comenzarlo de la mejor manera.

De acuerdo con los datos de un estudio reciente hecho por Parametría, actualmente uno de cada tres mexicanos tiene dificultades para hacer frente a este periodo de complicaciones económicas, que muchas veces no sólo afectan a una persona, sino a las finanzas de toda la familia, por lo que se tiene que recurrir a medidas extremas como el empeño o los préstamos exprés.

Para evitar caer en estas alternativas, los expertos del challenger bank Albo realizaron una serie de recomendaciones que lo ayudarán a prevenir y superar con éxito estas semanas de cuesta.

Ser “totalero” siempre será lo mejor

La euforia por realizar las compras muchas veces termina por sorprender a más de uno cuando recibe el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, lo que trae como consecuencia que se arrastren deudas.

En este sentido, Albo indicó que lo recomendable es no excederse con el famoso tarjetazo, ya que es importante recordar que estos productos financieros no representan un ingreso extra, por lo que hay que usarlas con responsabilidad y cautela para no comprometerse de más.

Cuide las fechas de corte, una sugerencia es pagar al mes todo lo que firmes con ella y el doble del monto mínimo, de esta manera evitará generar cantidades más grandes de intereses y tardará menos tiempo en liquidar la deuda”, refiere.

Es por ello que los expertos siempre recomiendan acostumbrarse a ser “totalero”, es decir pagar todo el saldo antes de la fecha límite de pago y tener en mente su fecha de corte.

Aguinaldo saludable

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), la llegada del aguinaldo es una oportunidad para liquidar deudas, ahorrar o invertir, por lo que Albo recomienda destinar entre 20 y 50% del aguinaldo a estas acciones.

“En caso de no hacerlo, se sugiere al menos no comprometer más de 35% del total percibido. Para ayudarle en este objetivo, existen herramientas financieras desarrolladas con la finalidad de proteger estos montos y usarlos cuando mejor convenga a fin de evitar gastarlos”, refiere el banco digital.

Y es que, de acuerdo con el mismo estudio de Parametría sobre la cuesta de enero, sólo 32% de los encuestados respondió que utiliza dicha prestación para realizar el pago de sus deudas.

Evite las tentaciones

Además de aquellas compras de emergencia hechas durante diciembre, también existen esos gastos impulsivos que suelen ser muy comunes en esta época, por lo que la tercera recomendación consiste en identificar aquellos gastos que no sean urgentes y que pueden esperar después de enero.

“Tome en cuenta que una vez pasada la fiebre de fin de año, algunas marcas comienzan su periodo de grandes descuentos, los cuales puede aprovechar si espera un poco”, destacó Albo.

Registre sus gastos

La cuarta y última recomendación que agrega el challenger bank es que siempre registre todos los gastos que haya hecho en tres meses para que sepa en qué se está yendo su dinero de manera recurrente, y de esta forma pueda tomar cartas en el asunto.

“De esta manera tendrá mayor visibilidad de aquello que está comprometiendo más a su bolsillo. Comience por identificar el total de sus ingresos y registre las compras que tiene previstas durante el mes”, señala.

Finalmente, agrega que para complementar la acción puede recortar aquellos gastos que son superfluos y que afectan sus finanzas.

“Si bien poner en práctica estos sencillas recomendaciones no evitará esquivar la cuesta de enero, si podrán ayudarle a aligerar ésta en el 2020, además de que lejos de representar una preocupación, significará mayor seguridad para su bolsillo”, puntualizó.

