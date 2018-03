El flujo de efectivo es un nombre rimbombante para algo que es muy sencillo: lo que ganas (es decir, el dinero que entra) y lo que gastas (el dinero que sale).

Si gastas más de lo que ganas, entonces te endeudas. Se destruye patrimonio y además creas un compromiso, porque las deudas tienes que pagarlas; afectas tu flujo de efectivo futuro, ya que parte del dinero que ganes mañana lo tienes que usar para pagar cosas que ya compraste, entonces tienes menos dinero para otras cosas.

Si por el contrario gastas menos de lo que ganas, se genera un ahorro que es una condición necesaria para construir un patrimonio.

Ahora bien, hay mucha gente que no tiene ningún control sobre su flujo de efectivo. Frases como el dinero parece que me quema las manos , no sé ni en qué se me va el dinero o no llegaré al final de la quincena lo ilustran.

Eso sin duda genera mucho estrés: vivir sin saber si uno será capaz de llegar a fin de mes no es manera de vivir. Lo cual, además, se manifiesta y tiene un impacto en otros aspectos de nuestra vida como, por ejemplo, nuestras relaciones.

No deje que sus deudas tomen control de usted

Piensa por un momento: ¿el dinero te causa angustia, tanto si te falta como si lo tienes? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Cómo vivías de niño la actitud de tus padres respecto al dinero? ¿Cómo es tu relación con tu pareja?

Este ejercicio de reflexión me parece que puede resultar en conclusiones interesantes para cada uno de nosotros. Como siempre he mencionado, no hay que dejar que el dinero controle nuestra vida, por el contrario, nosotros somos los que debemos tener el control de nuestro flujo de efectivo.

Las ventajas de controlar tu flujo de efectivo son muchas; entre éstas destacan:

1.- Disminuir nuestro nivel de estrés y nuestras preocupaciones financieras. Estos sentimientos vienen, como ya hemos hablado, precisamente de la falta de control; dicho de otra manera, la sensación de que nunca nos alcanza, de tratar de estirar la quincena lo más posible o de tener que enfrentar algún imprevisto, o previsto, es decir, algún gasto irregular que sabíamos que iba a llegar, pero para el cual no nos preparamos debidamente.

2.- Enfocarnos en nuestras prioridades. Independientemente de nuestro nivel de ingresos, el dinero nunca parece ser suficiente. Es un bien escaso y por ello no podemos hacer todo al mismo tiempo. Eso nos obliga a priorizar, tratar de enfocarnos en aquello que es más importante (y luego a todo lo demás).

3.- Nos permite prepararnos para las cosas que suceden en el mundo. Muchas personas no se dan cuenta de que aun si compran a crédito con meses sin intereses siguen estando endeudadas. Si llegan a perder su empleo, si el día menos esperado su empresa decide que se va de México, tienen ya una situación financiera comprometida, a diferencia de aquél que no tiene deudas y encima cuenta con un buen fondo para emergencias.

Si hay algo constante en el mundo es el cambio. Nadie esperaba que ganara Trump y nadie puede prever qué tanto podrían afectar sus decisiones a la economía mexicana. La gente que tiene una mejor posición financiera puede enfrentar esos retos de la mejor manera posible y en calma.

Vivimos en un mundo incierto, no hay duda de ello, cada día más difícil y con muchos más retos.

Por eso es tan importante que la financiera sea la menor de nuestras preocupaciones y que, en cambio, construyamos una posición que nos permita enfrentarlos con seguridad.

No olvidemos, como siempre digo, que el dinero no es un fin en sí mismo, es simplemente un medio que nos permite alcanzar aquellas cosas que más nos importan.

La tranquilidad y la seguridad para nosotros y nuestra familia son, para muchos, una prioridad. Aprende a controlar, entonces, tu flujo de efectivo, para construir nunca destruir patrimonio.

Te invito a visitar mi página: http://www.PlaneaTusFinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales.

Twitter: @planea_finanzas