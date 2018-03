Los mexicanos gastan en promedio 3,800 pesos al año en salud, de acuerdo con información del consultor privado de seguros Lockton México, siendo las medicinas el rubro en el que más se invierte, lo refleja 6.2% del Producto Interno Bruto en gasto nacional de salud.

“Considerando que sólo 7.5% de la población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos, el costo por las consultas y tratamientos de un padecimiento, de urgencia o crónico, sale directamente del bolsillo de los pacientes y sus familiares. Por ello es recomendable que las empresas ofrezcan dentro de sus planes de compensación, un seguro de gastos médicos, ya sea mayores o menores, que proteja al colaborador y a su patrimonio”, exhorta la compañía en un comunicado.

Al respecto, la doctora Annel Lozano, subdirectora en Estrategia de Salud Be Well de Lockton México, explica que “dentro del porcentaje de mexicanos que cuenta con un seguro médico, la tendencia en reclamaciones de alto costo —contrario a lo que se pudiera pensar— no siempre está relacionada con la atención de condiciones crónicas como la diabetes, enfermedades coronarias e hipertensión”.

En México, la firma refiere que las tres especialidades que generan el mayor gasto son oncología, ortopedia y gastroenterología, que en promedio representan 42% del gasto total en las pólizas; padecimientos que nos hablan de los hábitos y comportamientos de la población nacional.

Resulta también importante tomar en cuenta que la inflación médica del sector privado incrementó de 11.51 a 12.67 %, de acuerdo con una estimación de la compañía basada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en gran medida por el uso de nuevas tecnologías dentro del manejo de los padecimientos.

exhortan a empresas a cuidar de sus colaboradores

Por otra parte, Lockton México considera que cada vez más empresas están reconociendo que el verdadero bienestar “puede empujar de manera cuantificable el compromiso, la satisfacción y el desempeño del empleado en el trabajo viéndose reflejado en las utilidades de la empresa”.

Si bien un seguro de gastos médicos es un buen inicio en esta labor, la compañía advierte que una cobertura no incluye otros factores de salud que repercuten directamente en el colaborador.

En este sentido, la firma identifica cuatro pilares de bienestar:

1. Salud física

2. Salud emocional y satisfacción en el trabajo

3. Salud nutricional

4. Seguridad financiera.

Atender cada uno de estos pilares es importante, refiere el comunicado, “ya que funcionan en una relación causa-efecto; por ejemplo, 80% de las enfermedades coronarias podría prevenirse si los colaboradores tuvieran apoyo en el área de gestión emocional”.

A pesar de los avances tecnológicos, el capital humano continuará siendo el activo más valioso.

“Por ello es importante promover una cultura de salud al interior de las compañías, que sea otorgada por expertos en el tema de bienestar y cuya experiencia ayude a lograr una mayor productividad, al tiempo que garantice un balance de vida de todos los integrantes de la empresa”, concluye la firma.

