Dos cosas contribuyen a avanzar: ?Ir más deprisa que los demás

o ir por un mejor camino

René Descartes

EL TRIMESTRE MÁS FUERTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS: En esta participación, comparto el comportamiento de los resultados operativos (EBITDA) a nivel Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y de las 10 empresas cuyo EBITDA representa 75.2% del índice bursátil además de los resultados de todo el IPC. A nivel IPC, el avance de resultados operativos (EBITDA) del último trimestre del 2016 (4T16) superó la expectativa de un avance de 17.1% al crecer 19.9%, siendo el mejor avance observado en un trimestre en los últimos siete años. Con dicho avance trimestral, el crecimiento EBITDA del IPC en todo el 2016 alcanzó 13.2%, una cifra no vista desde el 2010. Aunque el avance no disminuye significativamente el múltiplo FV/EBITDA (10.0x), la cifra de recuperación es de llamar la atención y muy positiva. Cabe señalar que parte del crecimiento se explica por el crecimiento en pesos que se derivó del registro en dólares de varias emisoras exportadoras por una devaluación cercana a 20.0% el año anterior además de operaciones de fusiones y adquisiciones (crecimiento no orgánico). Para el 2017, anticipamos un menor avance relacionado con menor consumo interno y menor devaluación. No obstante, al tener una mayor base de EBITDA conocido es probable que revisemos el pronóstico del IPC para el cierre de año. Trabajamos en ello estos días y me comprometo a presentarlo en esta misma columna la siguiente semana.

MEJORES IDEAS: CRECE 35.0% EN PROMEDIO EN EBITDA: Importante señalar que el avance promedio a nivel EBITDA del grupo de empresas que conforman nuestras MEJORES IDEAS para el 2016 (Hotel, Vitro, Rassini, AC, Alsea, Pinfra y Oma) fue de 34.8%, evidenciando una vez más la menor representatividad del índice bursátil respecto de la mayoría de las emisoras que cotizan en el mercado mexicano.

CONTEXTO: La confirmación de buenos reportes no se ha reflejado en mayor avance de precios. El IPC se mantiene sobre los 47,000 puntos después de haber alcanzado casi 50,000 en agosto pasado. Esto manifiesta el mayor peso que por ahora siguen teniendo para los inversionistas otros temas como: 1) La llegada de Donald Trump a la presidencia de EU y sus propuestas de revisión de temas comerciales y de migración con México; 2) La constante revisión a la baja en el crecimiento económico local para este año (1.6% PIB); 3) La amenaza de instituciones especializadas de disminuir la calificación crediticia a México; 4) La expectativa de nuevas alzas en la tasa de interés; 5) El proceso político en Europa (Frexit); etc.

El autor es director general adjunto de Análisis y Estrategia Bursátil del Grupo Financiero BX+.