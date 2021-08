En México, la población adulta mayor es uno de los sectores más vulnerables, ya que debido a su condición se enfrenta a problemas relacionados con la salud, empleo, e ingresos, los cuales se derivan de la posibilidad de tener una pensión y protección social, además de la discriminación, abandono, y poca o nula orientación en materia de educación financiera.

En este sentido es importante destacar los retos y problemáticas en el uso de los productos y servicios financieros que rodean a dicho sector de la población.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre enero y junio de este año, 27% de las reclamaciones presentadas en dicha dependencia fueron hechas por personas mayores a 60 años.

“De las 34,417 reclamaciones recibidas en este año, 60% corresponde a asuntos relacionados con productos o servicios bancarios (20,765), otro 8% respecto a las aseguradoras (2,912) y 6% de afores (2,216), entre otros”, detalló la comisión.

En el caso de bancos, la Condusef informó que 60% de los asuntos (12,493) son imputables a un posible fraude, ya que obedecen a consumos no reconocidos (6,122 casos), transferencias electrónicas no reconocidas (2,511), cargos no reconocidos en la cuenta (2,403), y disposición de efectivo en cajeros automáticos tampoco reconocidos por los usuarios (1,457).

Una parte de la población adulta mayor no sólo se enfrenta al desconocimiento sobre los diferentes productos y servicios financieros: también sobrelleva el rezago del tema tecnológico donde la banca actualmente lo mantiene como un soporte esencial.

A través de las diferentes aplicaciones, con tan sólo un clic se puede ejecutar un movimiento en cuestión de segundos. De ahí la importancia para que este sector de la población se familiarice con las herramientas tecnológicas y así disminuir el riesgo de que se conviertan en víctimas de los diferentes fraudes que acechan a los clientes de la banca.

Una tarea familiar

Actualmente el Internet es una herramienta esencial para realizar diferentes actividades por lo que es necesario contribuir a que las personas adultas mayores tengan mayor presencia en el entorno bancario digital, no sólo para disminuir la brecha digital, sino para facilitar las actividades de este sector poblacional.

De acuerdo con las cifras del Censo 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), los adultos mayores de 60 años son 12.3% de la población total en México, lo que representa un total de 15.4 millones de personas residentes en el país. De ellas, 21% entre los 60 y los 64 años es usuaria de Internet; 13% entre los 65 y los 69 años; 9% entre los 70 y los 74 años; 7% entre los 75 y los 79 años y sólo 4% entre los 80 o más años.

Debido a esto BBVA México dijo que el entorno familiar es indispensable para familiarizar a los adultos mayores con el uso de las aplicaciones de servicios bancarios, sin embargo al ser un tema nuevo, la paciencia será gran aliada para ayudar a entender su funcionamiento.

“Sus más allegados, pueden mostrarle cómo mejorar su vida en términos de conocimiento, diversión y socialización, entre otras. Además, les ayudará a mantenerse activos y vinculados con un entorno creciente digital”, explicó la entidad.

Atención en el más mínimo detalle

Otro punto a considerar tiene que ver con las operaciones que se realicen en su institución bancaria, ya que la Condusef comentó que, si es o tiene algún conocido o familiar de la tercera edad, es importante que ponga atención en el uso de los cajeros automáticos así como de los cargos no reconocidos.

En el primer caso, la comisión mencionó que a los adultos mayores les cuesta mucho trabajo retirar efectivo del cajero por lo que en ocasiones pasan varios minutos tratando de lograr su objetivo.

“En el peor de los casos, se ven obligados a solicitar ayuda a terceros, lo que puede derivar en un posible robo de su dinero o incluso de sus datos personales. Por lo anterior, le recomendamos en caso de no saber usar el cajero automático, que nunca acepte ayuda de extraños o desconocidos. Si tiene dificultades para hacer alguna operación, no se sienta presionado por la gente que espera detrás de usted, acérquese con el personal de la sucursal o trate de acudir con algún familiar”, enfatizó la Condusef.

Respecto a los cargos no reconocidos, la dependencia argumentó que en caso de creer que se tiene uno de estos cargos, lo mejor será tomarse el tiempo para revisar que realmente se trate de una compra que no haya realizado.

“Si ya está seguro de ello, comuníquese con su banco y notifíqueles lo sucedido, ellos le orientarán en lo que debe hacer para proteger su dinero. Tenga presente que entre más rápido lo haga, menor será el daño”, expuso.

De igual forma, si tiene un inconveniente con un producto o servicio financiero, la comisión cuenta con su Centro de Atención Telefónica (55 -5340-0999) para resolver sus dudas.

