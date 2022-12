Errores al implementar el plan de gastos

El plan de gastos es una de las herramientas básicas para tener una buena administración y en consecuencia finanzas sanas, sin embargo pese a su funcionalidad, llevar a cabo todo lo que se plasma en el papel resulta difícil, de acuerdo con un estudio realizado por la fintech Yotepresto, 67% de los mexicanos realiza un presupuesto mensual pero de ese porcentaje más de 50% no logra cumplir con lo planeado.

Los expertos detallaron que existen diversos desaciertos que pueden llevar a las personas a realizar una planeación complicada de realizar e incluso poco flexible a los cambios o eventualidades, lo que provoca que el plan de gastos no se lleve a cabo.

Joselyn Quintero, especialista en neurofinanzas, explicó que uno de los errores más comunes al comenzar un presupuesto es colocar rubros y destinar porcentajes pensando en lo que debería de ser, dejando de lado hábitos y formas de comportamiento financiero.

El presupuesto lo realizamos desde lo racional, normalmente al colocar las categorías destinamos porcentajes pensando en lo que creemos que debe de ser. Yo recomiendo que al destinar el dinero a los distintos rubros nos preguntemos la importancia que tiene ese dinero en nuestra vida, por ejemplo cuando pensamos en ahorro, para mí es importante porque me provoca sentimientos de seguridad y tranquilidad, entonces es un rubro al que voy a hacer desembolsos constantes”, comentó.

De acuerdo con Quintero, conocer la importancia que tiene un gasto también ayuda a cambiar el significado de estos y con ello se puede mejorar su percepción, ya que asociar el ahorro con sentimientos de seguridad o tranquilidad genera emociones positivas y desembolsos conscientes.

Juan Luis Ordaz, director de educación financiera de Citibanamex, explicó que al momento de hacer un presupuesto y llevarlo a cabo se deben tomar en cuenta los hábitos financieros, puesto que estos pueden influir de manera negativa al implementar el presupuesto.

Ordaz recomendó identificar los diferentes hábitos financieros a fin de emplear estrategias que puedan ayudar a eliminar o mejorar las prácticas que se tienen, por ejemplo, al reconocer que se acostumbra hacer compras por impulso con las tarjetas de crédito, lo más recomendable es salir solo con tarjetas de débito o colocar topes de gasto en los diferentes instrumentos financieros a fin de gastar solo en lo que ya se destinó el dinero.

El experto detalló que al identificar los comportamientos financieros las personas tienden a enfocarse más en ellos por lo que pueden llevar con mayor posibilidades de éxito el plan de gastos que han programado.

Al respecto, Roberto Salcedo, director ejecutivo de Buapbap aseguró que lo importante al realizar un presupuesto es tener una claridad sobre los ingresos que se reciben y la forma en cómo se gastan, sin embargo explicó que es necesario identificar los comportamientos al gastar así como el valor que se da a cada rubro, ya que de esta manera se puede comenzar a ser flexibles con los gastos.

“Lo importante al llevar un plan de gastos es ser flexible y para ello es clave saber cómo priorizar, Hoy puedo decidir no ahorrar porque tengo otros gastos, eso no es malo, siempre que la siguiente vez asegure abonar a ese rubro porque estoy consciente de que también ahorrar me traerá un beneficio en el corto y mediano plazo”, comentó.

¿Cómo hacer un presupuesto?

Contar con un plan de gastos es tener el control de nuestras finanzas y decidir qué se hará con el dinero que se recibe cada mes, quincena o semana, esto ayudará a evitar la sensación de que el dinero se va fácilmente de las manos.

El especialista en finanzas personales, Joan Lanzagorta, explica que para hacer un plan de gastos se debe tomar en cuenta solo el dinero que ya se tiene y no el que se planea recibir, por lo que el día de pago es el día que se debe comenzar a trabajar en la administración de ese dinero.

Una vez con el dinero en el bolsillo se puede comenzar a escribir sobre papel cada rubro en el que se piensa gastar, una recomendación es colocar los gastos básicos primero, es decir aquellos que no se pueden eliminar, como el pago de vivienda, comida, y después los gastos recurrentes y a largo plazo como lo es el pago del Predial, fiestas o celebraciones, esto dará claridad sobre a todo lo que se puede destinar el dinero

Los especialistas recomiendan después de escribir los rubros, comenzar a pensar la importancia de estos en nuestras finanzas, para facilitar la tarea se pueden ir ordenando de mayor a menor importancia, una vez hecha la lista, comienza asignando un monto de acuerdo a la forma en que pensamos gastar.

Si ocurre algún imprevisto es importante antes de gastar hacer un balance en el plan de gastos y decidir de qué manera redistribuir el dinero, los especialistas aconsejan utilizar la lista la cual cuenta con los rubros ordenados por importancia para determinar cuáles son los gastos que se pueden reducir, esto con el fin de siempre mantener un constante control de las finanzas personales.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx