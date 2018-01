Durante esta temporada, las personas regularmente se dedican a reflexionar de todo lo que se vivió en el año que concluyó, para algunos fueron 12 meses de éxitos, para otros fueron estables y para alguien más tal vez fueron malos. Sin embargo, en cualquiera de los casos se debe hacer un análisis y llegar a conclusiones para identificar en que se falló o cuál fue la pieza clave del éxito, con lo anterior se podrán establecer nuevos objetivos para este 2018.

Para diferentes expertos la mayoría de los propósitos hechos a inicio de año está relacionado con nuestras finanzas y también existen factores externos que podrían afectarlas de algún modo.

El 2017 estuvo marcado por acontecimientos que, en mayor o menor medida, afectaron nuestro bolsillo. Recordemos que en enero se incrementó el precio de las gasolinas, lo cual trajo ajustes en el gasto de gran parte de la población. Asimismo, el Banco de México ha venido elevando su tasa de referencia, lo que se traduce en que las instituciones financieras tengan tasas de interés más altas.

SISMOS Y CULTURA DE SEGUROS

Un evento que afectó las finanzas de muchas personas fueron los sismos ocurridos en septiembre pasado.

“Yo diría que la proactividad en los temas de finanzas personales en lugar de ser reactivo es un principio básico, la verdad es que no es que uno vaya pensando que van a ocurrir cosas malas, pero en caso dado de que pasen es importante contar con herramientas que hagan menos fuertes los impactos. Puedo decir que con los sismos se dejó claro que estamos muy rezagados en la cultura del seguro”, comentó Arturo Maximiliano García, fundador de la plataforma Pesos y Centavos.

Confirmó que existe un gran desconocimiento de la existencia de los seguros, cómo operan y los costos de los mismos, indicó que existen productos para casa habitación que no son tan caros como uno piensa, los cuales no sólo incluyen daños estructurales, sino también el usuario está protegido por robo o accidentes dentro de la vivienda.

“Los temblores nos mandaron un mensaje no sólo a quienes vivimos en zonas sísmicas, sino a la población general (...) Nuestra labor es difundir información de educación financiera para que cada vez más gente los conozca”, explicó.

Otra lección financiera que nos dejó el 2017, refirió el promotor de finanzas personales, es el tema del testamento, reconoció que al igual que en el tema de seguros, sigue teniendo una penetración muy baja en la población.

Según estimaciones del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el porcentaje de la población que lo tramita en la capital es de alrededor de 20%, mientras que a nivel nacional oscila entre 6 y 7 por ciento.

“El testamento acaba siendo el instrumento jurídico por excelencia de la construcción de un patrimonio (...) Ésta es otra lección y creo que no únicamente del 2017. Es una constante de seguir tratando de encontrar la manera en que la gente tome esta previsión que además es relativamente barata”, confirmó.

TIPO DE CAMBIO

Otra enseñanza que nos dejó el año que concluyó es referente al tipo de cambio, a inicio del 2017 existieron varios acontecimientos que afectaron la moneda nacional, el más importante, el inicio del gobierno de Donald Trump, los expertos vaticinaron meses con gran volatilidad que afectarían las inversiones de las personas.

Arturo Maximiliano García comentó que en estos temas no es recomendable jugar con el tipo de cambio y obtener ganancias a partir de una serie de especulaciones.

“Hubo muchas personas que no son expertas en el tema que tomaron decisiones con respecto a hacer movimientos con dólares para después generar alguna ganancia. yo soy de la idea de que las personas que no tienen conocimiento no deben apostar al tipo de cambio”, indicó.

COMPARE CRÉDITOS

Siguiendo bajo la misma tónica, el Banco de México desde diciembre del 2015 ha subido su tasa de fondeo colectivo en 11 ocasiones pasando de 3.00 a 7.25%, situación que encarece el costo del dinero y de los créditos. El experto afirmó que con esta tendencia alcista no se volverán a ver tasas de interés bajas como las del 2014 o del 2015.

Arturo Maximiliano García previó la posibilidad de que exista una mayor competencia entre las entidades financieras e invitó a las personas que deseen obtener un crédito a comparar de manera adecuada. hoy en día la tecnología se ha vuelto una herramienta fundamental para lograrlo. Explicó que se debe tomar en cuenta el CAT, comisiones y condiciones de apertura.

QUÉ NOS ESPERA EN EL 2018

“Hay dos eventos que marcarán el siguiente año y que en mayor o menor medida afectarán los bolsillos de las personas, uno es la incertidumbre del TLCAN y las elecciones presidenciales en nuestro país. Yo creo que el llamado esencial es a la prudencia y no al pánico, debemos tener un gasto que vaya acorde con nuestros ingresos, no jugar a ser especuladores y entender que no es malo gastar, sino hacerlo de manera inteligente”, explicó el fundador de la plataforma Pesos y Centavos.