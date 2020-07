Uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19 fue el turístico, el cual registro una caída de 80% en sus ingresos debido a que obligó a los hoteles y restaurantes a cerrar temporalmente sus puertas.

A inicios de junio, esta industria comenzó gradualmente su reapertura, para ello, las distintas cadenas hoteleras y resorts han implementado sus propios programas de desinfección y limpieza, tanto para los huéspedes como para sus trabajadores, a fin de garantizar la seguridad y evitar posibles contagios.

Si bien cada hotel cuenta con protocolos generales como la desinfección de cada habitación o el uso de códigos QR para ver el menú del restaurante, algunos ofrecen ciertas particularidades como actividades privadas en la habitación o en el caso del servicio a la habitación, se dejará fuera de la recámara.

En videoconferencia de prensa para explicar el proceso de reapertura, Ingo Brieke, Executive Assistant Manager de la cadena de resorts Banyan Tree explicó que el proceso de recepción del huésped cambiará completamente.

Ahora, al llegar al hotel, el visitante no hará el tradicional registro en la recepción y recibir la llave de su cuarto, todo será digital a través del celular o por una tablet, además de que se entregará un kit desinfectante con cubrebocas, guantes y gel.

“El check in es digital en el sentido que, a la llegada al hotel, todos los formatos están en una tablet en vez de tener los formularios impresos. De esta manera el huésped no tiene que tocar ningún papel y la tablet es desinfectada antes de cada check in. Tenemos también nuestra app, no obstante ésta es más utilizada por nuestros huéspedes para hacer requerimientos durante su estancia al igual de como medio de información de todo lo que ofrecemos”, detalló.

En todas las habitaciones, spas y restaurantes, los turistas encontrarán de manera digital todos los menús y servicios que ofrecen para poder solicitarlos cuando lo deseen.

María Jesús López, directora de Sales & Marketing en Banyan Tree, abundó que como parte del protocolo de higiene, a la llegada de cada turista se les entregará caretas, guantes y mascarillas, al tiempo que se desinfectarán las maletas al momento de su arribo.

De igual forma, se evitará que el huésped tenga contacto con otras personas, como empleados o visitantes, para respetar la sana distancia y minimizar el contacto físico entre personas, así como evitar tocar los artículos personales o documentos.

Los directivos señalaron que estas nuevas medidas no representarán un incremento en las tarifas para los huéspedes, ya que los hoteles deberán absorber los costos y afirmó que lanzarán paquetes especiales para este verano.

En tanto, la cadena internacional de hoteles Hilton informó a través de su página de Internet, la implementación de su programa Hilton CleanStay, el cual permite usar productos de limpieza especiales para la desinfección de todos los espacios desde las habitaciones hasta las áreas comunes.

A su vez, la cadena Hoteles City Express recibió la certificación Safehotels CovidClean, el cual incluye medidas como el establecimiento de un filtro sanitario para los huéspedes y el personal. Así como aplicación de protocolos frecuentes de limpieza, desinfección y sana distancia en zonas como recepción elevadores y áreas públicas.

Así será la limpieza en los cuartos

Respecto al cuidado y sanitización en cada cuarto, Mieko Watanabe, gerente senior de Ventas de Banyan Tree, informó que cada habitación y villa dentro del resort es desinfectada con aparatos especiales, además de que en cada cuarto el huésped encontrará un kit con toallas y gel desinfectante.

Para mantener la privacidad en algunos espacios, si el huésped lo desea, podrá realizar dentro de su habitación actividades exclusivas como clases privadas de yoga, spa, entre otras.

Respecto al área de cocina y comida, Antonio Meden, director de Alimentos y Bebidas de Bayan Tree, explicó que tomarán algunas medidas como mantener la sana distancia de 1.5 metros entre las mesas, las cuales son desinfectadas antes y después de su uso, así como las sillas, cubiertos y utensilios.

Los menús se presentarán en pizarrones o mediante códigos QR situados en las mesas y diferentes puntos del hotel, que serán fáciles de acceder, mientras que el personal contará con el equipo de protección necesario para realizar sus labores tanto para ellos como para los huéspedes.

