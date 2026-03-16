General Motors y sindicato retoman diálogo; trabajadores blindan ruta hacia la huelga

A menos de diez días de que venza el plazo legal, la tensión laboral en la planta de General Motors (GM) entra en una fase crítica. Este martes, la representación sindical del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y los directivos de la automotriz reanudarán las mesas de negociación con el objetivo de destrabar la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). No obstante, la base trabajadora ya ha comenzado con la conformación formal de su comité de huelga.

A pesar de la apertura al diálogo, en una asamblea 300 trabajadores se integraron formalmente a la constitución del comité de huelga. Esta instancia será la encargada de coordinar la logística, las guardias y la estrategia operativa en caso de que las banderas rojinegras se desplieguen el próximo 25 de marzo.

Para una planta que emplea a 7,000 trabajadores, la movilización de este comité de 300 delegados envía un mensaje claro a la empresa, la disposición al acuerdo no implica una renuncia a sus demandas laborales.

Este proceso no es una revisión contractual más, ya que esta organización sindical se trata de una de las organizaciones emblemáticas de la nueva era laboral en México. Cabe recordar que este sindicato fue de los primeros en lograr la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, tras la implementación de la reforma laboral de 2019, rompiendo con décadas de esquemas tradicionales y legitimando su representación mediante el voto libre, directo y secreto.

Las próximas horas serán definitorias. Mientras la empresa busca mantener la competitividad operativa, el sindicato presiona por mejoras salariales y prestaciones que compensen el costo de vida actual.