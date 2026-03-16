Cereales caen por posible aplazamiento en reunión EU-China

La soya de Chicago registró el lunes su mayor caída diaria desde 2023, tras haber alcanzado la semana pasada máximos de casi dos años, ya que una posible postergación de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de China, Xi Jinping, prevista para finales de marzo, empañó las expectativas de un aumento de las ventas estadounidenses.

La soya más negociada en la Bolsa de Chicago bajó 55.75 centavos, a 11.5525 dólares el bushel, mientras que el trigo cayó 21.50 centavos, a 5.97 dólares el bushel. El maíz perdió 13 centavos, a 4.5425 dólares el bushel.

Trump dijo el domingo que podría retrasar su cumbre con el presidente de China a finales de este mes, mientras presiona a Pekín para que ayude a desbloquear el Estrecho de Ormuz.

“Si se retrasa la cumbre, se retrasa el acuerdo comercial”, dijo Arlan Suderman, economista jefe de Materias Primas de Stonex. “Cuando las cosas se retrasan, siempre existe la posibilidad de que algo se venga abajo”.

Funcionarios estadounidenses y chinos tuvieron conversaciones en París el domingo, las que calificaron de “notablemente estables”, y, según se informa, China sigue comprometida a comprar más soya estadounidense en el marco de la tregua comercial de octubre de 2025.

Flujo más libre

Arlam Suderman señaló que Brasil está modificando sus requisitos de inspección para los cargamentos de soya con destino a China, lo que probablemente abrirá la puerta a un flujo más libre de esta semilla oleaginosa hacia el mayor comprador mundial de soya.

El maíz y el trigo de Chicago también cayeron ante los rumores de un retraso en la cumbre, así como por el alza del mercado bursátil, que, según Suderman, estaba atrayendo el flujo de dinero hacia las acciones y alejándolo del mercado de materias primas.

El lunes por la tarde el presidente Trump, afirmó que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su homólogo debido a la guerra con Irán.