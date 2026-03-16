Mars Pet Nutrition México se alista para adoptar la semana laboral de 40 horas

Mars Pet Nutrition México planea tener listos en el primer semestre del año los cambios, en sistemas, procesos y comunicación interna, para implementar las nuevas disposiciones que reducen a 40 horas la jornada laboral en el país, desde las 48 actuales, para arrancar en enero de 2027 con la implementación.

“Nuestro plan ya es tener todo listo en el primer semestre del año para que nosotros en enero del 2027 ya estemos despertando con todos los cambios, comunicaciones, sistemas que necesitamos para hacer estos cambios”, adelantó la directora de Recursos Humanos de la empresa, Gabriela Ochoa.

El 3 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que reducirá gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas. El ajuste iniciará en 2027 con 46 horas semanales, bajará a 44 en 2028, a 42 en 2029 y llegará a 40 horas en 2030.

En casos excepcionales, las horas extra deben pagarse con 100% adicional al salario normal. La ley permite hasta 12 horas extra por semana, distribuidas en máximo cuatro horas diarias. Si se supera ese límite, el patrón debe pagar 200% más sobre el salario de la jornada ordinaria, conforme a la ley laboral.

En entrevista, Gabriela Ochoa explicó que uno de los principales retos es la reorganización de los esquemas de trabajo, principalmente en las plantas donde operan bajo esquemas de turnos.

Además, parte del desafío también es asegurar que todos los colaboradores comprendan cómo se aplicarán los cambios dentro de sus áreas de trabajo.

La directora de recursos humanos de la empresa dijo que durante el proceso de transición acompañará en todo momento a sus colaboradores.

“Para algunos puede ser muy buena noticia la reducción de la jornada laboral, pero para otros, en el esquema de turnos que tenemos a veces en las plantas, no creas que es tan buena noticia”, acotó.

Este tipo de ajustes implica también una inversión importante para el negocio. Aunque no detalló la cifra total, Gabriela Ochoa mencionó que el impacto económico ya fue contemplado dentro del presupuesto del 2026.

Subrayó que para implementar este tipo de cambios, la empresa busca eficiencias operativas que permitan absorber los nuevos costos laborales.

“Ya sabemos jugar ese juego y sabemos todos los costos que representa incluir un turno extra porque nos vamos de tres turnos a cuatro turnos por el turno de ocho horas, por ponerte un ejemplo”, mencionó.

El costo de una 'mala' contratación

En otro tema, la directora de Recursos Humanos de Mars Pet Nutrition México explicó que la compañía decidió fortalecer la capacidad para atraer al mejor talento.

Lo anterior se explica porque una mala contratación no solo afecta la operación, sino que también puede generar costos ocultos para las empresas, que suelen ser subestimados o, peor aún, invisibles en los reportes tradicionales.

“En México estos costos pueden representar entre 1.5 y 3 veces el salario anual del colaborador, dependiendo del nivel del puesto y del impacto en el negocio”, citó.

Entre estos costos están repetir el proceso de reclutamiento, la capacitación, el periodo de adaptación y el tiempo que el equipo destina a integrar al nuevo colaborador.

“Muchas veces estamos gastando más dinero por no retener a las personas, por no entrenarlas bien o por no darles un buen onboarding (inducción) y corremos otra vez los procesos desde cero y el costo es muy alto", puntualizó.

Mientras que el efecto de una mala contratación puede generar baja productividad, alta rotación de personal, disminución en la calidad de productos o servicios, e incluso problemas de seguridad.

Para mitigar estos riesgos, Gabriela Ochoa destaca la importancia de establecer expectativas claras desde el inicio del proceso de contratación.

Desde que estamos contratando debemos ser transparentes sobre qué tipo de compañía somos, cuál es nuestra cultura, cuáles son los objetivos del rol y cómo puede crecer la persona dentro de la organización, explicó.

Asimismo, mantener conversaciones continuas con los colaboradores ayuda a mejorar la retención de talento y a reducir los costos ocultos.

“Siempre hay dos elementos que están en la mesa al mismo nivel: la gente y el dinero. Sin el talento de las personas no puedes hacer nada, pero también necesitas inversión para que el negocio funcione”, manifestó.