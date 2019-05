La sexta edición del Hot Sale ya inició, y con ésta los días de ofertas y descuentos para aprovechar en diferentes comercios y tiendas en línea.

Este evento e-commerce, que se realiza desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de mayo, es una de las temporadas promocionales más esperadas por muchos, en donde participarán más de 360 empresas.

Durante los días que se lleve a cabo, podrá disfrutar de muchas promociones y beneficios únicos sin tener que salir de casa o de su oficina.

Sin embargo, puede suceder que, al momento de adquirir algún artículo o insumo, no le respeten el precio, que se trate de publicidad engañosa o errores en el etiquetado.

En caso de que usted detecte esta situación, es importante que sepa qué hacer, no sólo para que le respeten sus compras, sino también sus derechos como consumidor.

Pierre-Claude Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), reveló que, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la edición del año pasado sólo se presentaron 50 quejas de las más de 6 millones de compras efectuadas virtualmente.

Enfatizó que, para evitar este tipo de situaciones, se hace una selección de las empresas que participan en el Hot Sale, en la que se toma en cuenta que el establecimiento no tenga reseñas negativas, lo cual no es buena señal para los consumidores.

“Lo que se busca es que la experiencia sea la más buena para las personas que quieran comprar por primera vez en Internet”, aseguró.

¿Qué hacer?

En caso de que no le respeten algún descuento, puede recurrir a diferentes herramientas que Profeco pone a su disposición para contactarse con esta dependencia y orientarlo en su proceso de queja o reclamación.

“Lo primero que debe hacer es acercarse a Profeco, con quienes trabajamos de la mano para solucionar este tipo de temas”, dijo el directivo.

Cabe destacar que, para cualquier anomalía o reclamación, debe conservar las copias de sus comprobantes y las claves de confirmación de su compra, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto o incluso por alerta bancaria.

Una recomendación hecha por AMVO es que antes de comprar en algún sitio lea los comentarios y calificaciones de otros usuarios, los cuales le servirán como una guía para saber qué establecimientos son confiables.

Acérquese a Conciliaexprés

La procuraduría cuenta con la herramienta Conciliaexprés, la cual resuelve quejas de consumidores en cualquier tienda o comercio departamental de una forma diferente.

Este tipo de conciliación se hace de forma ágil, sin necesidad de acudir a ninguna oficina de esta dependencia en el país.

Pero aclara que, para que proceda, es necesario que los comercios se encuentren registrados en la base de proveedores del servicio de Conciliaexprés.

“Es una herramienta que permite de manera muy rápida y sencilla resolver una queja entre un consumidor y una empresa”, dijo Blaise, quien agregó que, gracias a esta herramienta, la mayoría de las quejas se resuelve en menos de 24 horas.

Si necesita presentar una queja por la compra de un producto o la prestación de un servicio, lo puede hacer a través de los números telefónicos 5568-8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, o desde el resto del país al (01800) 467-8722, en un horario de 9 a 21 horas, en donde un representante de la procuraduría contactará al proveedor para que este llegue a un acuerdo que sea favorable para ambas partes.

Si lo prefiere, puede enviar un correo electrónico a la dirección [email protected] en donde deberá indicar la queja, el día en que se realizó y el tipo de compra.

El año pasado, la institución implementó la opción de enviar por WhatsApp sus quejas a través de los números (55) 8078-0455, (55) 8078-0485 y (55) 8078-0344.

La dependencia publica los resultados de conciliaciones atendidas por el proveedor destacando su compromiso e inmediatez en la solución de cualquier reclamación.

Problemas con bancos

En caso de tener algún problema con alguna institución financiera o con su forma de pago al hacer sus compras, puede comunicarse con la Condusef al número telefónico (01800) 999-8080 y en el sitio de internet www.gob.mx/condusef.

La dependencia indicó que, en la edición de este evento, el año pasado los tarjetahabientes intentaron realizar un total de 449.5 millones de compras, resultando exitosas 63% de ellas, es decir, 285.2 millones; en algunos casos la operación no fue concluida por el tarjetahabiente, en otros no se contaba con el saldo suficiente, o bien, el emisor de la tarjeta determinó que el sitio o comercio electrónico no era seguro y no autorizó la compra.

Así, del total de las operaciones exitosas, 60.8% se realizó con tarjeta de débito y el restante 39.2% con tarjeta de crédito. El importe total de las compras sumó 190,633 millones de pesos, lo que representó un incremento de 46.4%, respecto a lo realizado en el 2017.