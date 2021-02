Durante 2019 y 2020, sólo 20% de la población adulta de la Ciudad de México realizó su trámite del testamento, colocando a la capital del país como la entidad en donde más se realiza este trámite; sin embargo, sigue siendo muy bajo el nivel de población que lo realiza debido a falsas creencias sobre este documento, afirmó Ponciano López, presidente del Consejo de Notarios de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa virtual para la presentación de los resultados de la octava Encuesta de Servicios Notariales de la Ciudad de México, señaló que pese a la pandemia, este fue el servicio más solicitado en todas las notarias de la capital del país con 43% de las solicitudes.

López agregó que del 20% de los ciudadanos que realizó su testamento representa dos millones de la población total de la CDMX, lo que muestra que ocho millones de capitalinos no cuenta con este documento.

Para el especialista, la mayoría de la población no realiza este trámite porque considera que no es necesario o que no hace falta, esto como resultado de una falta de cultura jurídica y de previsión entre los ciudadanos.

El promedio anual nacional ronda entre 6 y 7%, pero en la Ciudad de México, estamos en un 20% de la población que ha otorgado testamentos”, aseguró.

A pesar de que pocas personas otorgan este documento, para aquellos que lo solicitan es el trámite con mayor demanda, sin embargo para el presidente del Colegio de notarios se debe reforzar la previsión en este tipo de temas.

Uno de los mitos más comunes de la población es que el testamento es solamente para aquellas personas que tienen muchos bienes, a lo que López afirmó que no se trata de los bienes que no se tienen, sino de los bienes que se dejan a los seres queridos cuando el titular fallezca para dar certidumbre en cuestiones legales como en caso de tener hijos quién quedará como su tutor.

“Es importante el otorgamiento de este acto porque permite proteger el destino que tendrán las inversiones los negocios, las propiedades de quien lo realiza y desde luego, proteger a nuestros seres queridos”, subrayó.

Como parte de los resultados de la encuesta, en segundo lugar de los servicios demandados por los ciudadanos en las notarias se encuentran las escrituras con 31%, seguido por la compra-venta de inmuebles con 13%, poderes con 9% y las herencias con 8 por ciento.