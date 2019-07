La revolución tecnológica avanza de manera constante, esto se refleja en las tareas que realizamos a diario: programar nuestras actividades en el smartphone, ocupar un asistente vial que define el trayecto del viaje o realizar algún tipo de pago, compra o transferencia, todo desde una app.

Estas plataformas cumplen con varios objetivos, entre los que destacan reducir el uso del dinero en efectivo, evitar las largas filas en alguna sucursal bancaria y facilitar las transacciones entre los usuarios del sistema financiero, además de abrir una oportunidad para que más personas accedan desde cualquier lugar a estos servicios por medio de algún dispositivo móvil.

De acuerdo con el Fintech Summit Google 2019, 56% de los mexicanos quiere pagar con su smartphone, mientras que 55% de los usuarios de alguna app de finanzas desea hacer una actividad específica de forma más fácil.

“Aun con toda la oferta que existe en el mercado de herramientas tecnológicas, los usuarios esperan una mayor simplicidad para que puedan hacer sus transacciones desde su teléfono, pero además requieren la garantía de hacerlo de manera segura”, destacó Rafael de la Parra, CEO de la app de envío de dinero Enso.

En este sentido, el Banco de México se suma a esta carrera para facilitar los pagos desde un dispositivo móvil, por ello, en septiembre lanzará oficialmente el sistema de Cobro Digital (CoDi), una plataforma de pagos electrónicos cuyo objetivo es disminuir el uso del efectivo, un reto para un país donde la penetración de este tipo de pagos aún es baja.

“La penetración de pagos electrónicos en México es todavía baja, es de alrededor de 15% del consumo privado, por lo cual el terreno de juego del efectivo es todavía sumamente grande”, señaló Luz Adriana Ramírez Chávez, directora general de Visa México.

Facilite su vida

El uso de estas apps también tiene como propósito facilitar y acercar de manera sencilla a los usuarios a su uso, por ello basta con sólo hacer un breve registro de sus datos, incluida la información relacionada su tarjeta.

Existen opciones como Mercado Pago, PayPal, Enso, Weex Wallet e incluso las apps de instituciones bancarias, y próximamente el CoDi, en la que sólo bastará que se registre para que acceda a la oportunidad de despedirse del uso del efectivo y que en un clic realice el pago de diferentes servicios, como una comida, un café, una entrada al cine o para pagar diferentes servicios.

“Es importante que las personas se incorporen al mundo de la tecnología y quitarles el miedo o rechazo a los servicios financieros de manera digital, se tiene que comenzar a mirar a aquellas plataformas que ayuden a facilitar las transacciones que las personas hacen día con día, tan rápido y sencillo como enviar un mensaje de texto”, detalló el CEO de Enso.

Pero además esto trae beneficios a terceros, ya que, de acuerdo con la directora de Visa México, permite una mayor eficiencia en todas las personas involucradas.

“Reducir el efectivo sirve para traer mayor eficiencia, mayor control y apoyar a los comercios y a la economía. Hemos multiplicado de manera significativa la velocidad para traer soluciones al mercado, esto por la razón de que cada día trabajemos de manera más colaborativa con todos los jugadores del ecosistema”, comentó.

Educación financiera, factor de cambio

Las nuevas tecnologías siempre serán bienvenidas para facilitar nuestra vida, y en el campo de las finanzas, mejor aún. Sin embargo, siempre será necesario actualizar y familiarizarse con estos temas, por ello los expertos coinciden en que la educación financiera siempre será un pilar para bancarizar y acercar a más usuarios a adaptarse a estas nuevas plataformas.

Según cifras de la Asociación Mexicana de Internet, de las personas que no utilizan banca móvil para hacer transacciones, 29% no lo hace porque la app de su institución bancaria es confusa, 20% porque se le dificulta entrar a su cuenta, y 7% porque su banco no tiene una app.

“Buscamos transmitir a las personas que hacer uso de la tecnología y de las apps es una manera sencilla para aprovechar los servicios y productos de distintas instituciones. No sólo se trata de comprender el uso y manejo del dinero por herramientas virtuales, sino también de aprovechar los múltiples beneficios”, afirmó Rafael de la Parra.

Por otra parte, la directora de Visa en México dijo que otra manera importante de acercar a las personas al mundo financiero consiste en hacerlo de manera lúdica y sencilla.

“Es extremadamente relevante proporcionar educación financiera, deben prevalecer métodos didácticos para acercar a la población como obras de teatro o juegos, que permitan hacerlo de una manera amigable y que vayan dirigidos a un segmento de la población que por primera vez está entrando a los servicios financieros”, aseveró.