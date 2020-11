Durante estos tiempos de confinamiento, uno de los desafíos más grandes es el ahorro en el hogar, esto es posible a través de pequeñas acciones, afirmó la empresa financiera Provident.

La empresa indicó que durante los últimos meses se incrementó el consumo de luz, gas y agua, debido a las clases virtuales de los niños y a que muchos padres de familia trabajan a distancia, por ello, se puede ahorrar en algunos rubros dentro de casa.

Por ejemplo, uno de ellos, es usar más la luz natural sobre la eléctrica y realizar la mayor cantidad de tareas o pendientes con la luz del sol, para lo que se tendrán que acomodar los tiempos para lograrlo.

También se pueden desconectar los aparatos eléctricos que no se utilicen, aunque no estén encendidos, los aparatos electrónicos conectados todo el tiempo gastan una pequeña cantidad de energía, por eso lo recomendable es desconectar todos los aparatos que no se utilicen.

