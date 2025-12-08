¿Cuánto costará organizar una posada este 2025? La inflación dispara el precio

Las posadas son uno de los rituales sociales más queridos de México. Sin embargo, este 2025 llegan con un ingrediente inesperado: un aumento significativo en su costo.

De acuerdo con un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), organizar una posada para 10 personas este año puede costar alrededor de 10,000 pesos, lo que representa un aumento cercano al 20% frente a los 8,400 pesos de 2024.

El encarecimiento de insumos alimentarios, bebidas y productos festivos vuelve esta tradición más costosa, obligando a las familias y grupos de amigos a repensar su presupuesto para sostener una celebración que históricamente ha girado en torno a la comida, el brindis y la convivencia.

¿En qué se va el dinero de una posada?

La mayor parte del incremento proviene del gasto gastronómico. Este es el desglose que ANPEC estima para una posada típica de 10 invitados:

Cena: 3,500 pesos. Sigue siendo el rubro más fuerte del presupuesto. Preparar platillos como pozole, tamales, pavo, lomo, pastas o ensaladas implica comprar proteínas, lácteos, aceite, verduras y panes, todos ellos productos afectados por la inflación. Al tratarse del centro de la celebración, la cena sigue siendo el gasto imposible de recortar sin alterar la esencia de la posada.

Posadas 2025Freepik

Bebidas: 3,000 pesos. El segundo rubro más costoso. Incluye refrescos, agua de sabor, ponche, cerveza, vino o destilados. El alcohol —que tiene incrementos constantes en su costo— es el factor que más presiona esta parte del presupuesto.

Solo entre cena y bebidas se acumulan 6,500 pesos, equivalentes a casi dos terceras partes del costo total de la posada.

Botanas: 1,300 pesos. Papas, cacahuates, quesos, embutidos, galletas, salsas y dips completan la mesa y construyen la sensación de abundancia. Aunque parecen “extras”, representan un gasto importante y siguen subiendo en precio.

Piñata y relleno: 600 pesos. La piñata no solo simboliza la tradición: también implica un gasto gastronómico por su relleno de dulces, fruta y colación. Productos como caramelos, cacahuates, cañas y mandarinas también han aumentado de precio este año.

En total, la parte gastronómica suma alrededor de 8,400 pesos, equivalente al 84% del presupuesto total de la posada. Lo demás —decoraciones, velas, bengalas— ocupa un papel menor, pero también registra incrementos.

Posadas 2025Freepik

¿Cuánto paga realmente cada invitado?

Si se divide el costo total entre 10 asistentes, una posada este 2025 puede representar hasta 1,000 pesos por invitado, considerando comida, bebidas, botanas, piñata y elementos básicos de ambientación.

Esto no significa que las familias gasten más por gusto, sino que están absorbiendo los efectos acumulados de un año de inflación en alimentos, bebidas y productos propios de la temporada.

ANPEC recomienda planear con anticipación y con cabeza fría. Algunas estrategias para no sacrificar la tradición incluyen:

Definir un presupuesto previo y distribuir gastos entre los asistentes. Reducir la variedad de platillos y apostar por recetas que rindan más. Equilibrar la compra de alcohol con opciones más económicas como ponche o bebidas caseras. Evitar compras impulsivas de botanas y dulces festivos.

Las posadas nacieron como un acto de comunidad: abrir la puerta, compartir lo que hay y agradecer. En 2025, con celebraciones que pueden alcanzar los 10,000 pesos, el reto es mantener viva la tradición sin convertirla en un peso para enero.