WorldHotels Acueducto abrirá en Zapopan este mes con inversión de 30 millones de dólares

Guadalajara, Jal. A finales de noviembre abrirá sus puertas en el municipio de Zapopan WorldHotels Acueducto, el primer hotel en México de esa cadena alemana fundada en Frankfurt y conocida por más de 50 años como un referente del lujo en Europa y Asia.

La propiedad, ubicada frente al centro comercial Andares —el corredor comercial y financiero más dinámico de la ciudad—, supuso una inversión cercana a los 30 millones de dólares y marca el inicio de la expansión de la firma en el continente americano, comentó a El Economista, el empresario Fernando García de Llano Valenzuela, quien encabeza el proyecto.

Detalló que WH Acueducto es un hotel business de alto lujo, orientado a viajeros corporativos que buscan ubicación estratégica, servicio premium y una oferta gastronómica de nivel internacional. Contará con 104 habitaciones y apunta a captar una parte relevante del flujo de negocios que llega a la zona metropolitana de Guadalajara.

García de Llano indicó que el nuevo centro de hospedaje no competirá con los hoteles ya establecidos en esa zona, sino complementar la oferta.

WorldHotels Acueducto es uno de los 38 hoteles que, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de Jalisco (AHJ), se construirán a lo largo de la actual administración estatal con una inversión conjunta de 20,000 millones de pesos, y forma parte también de la decena de centros de hospedaje que abrirán sus puertas antes del Mundial de Futbol FIFA 2026.

Inversionistas patrimoniales

Además de su relevancia en el crecimiento de la infraestructura hotelera local, el proyecto destaca también por su modelo de financiamiento ya que no utilizó crédito alguno, sino que fue desarrollado exclusivamente con capital privado de inversionistas.

García de Llano explicó que el modelo está enfocado en democratizar el acceso al sector hotelero, históricamente reservado a grandes capitales, y añadió que el proyecto aún está abierto a inversionistas interesados, tanto para éste como para desarrollos futuros.

"Pueden ser personas que tienen un trabajo o un pequeño negocio y tienen sus ahorros; en lugar de invertir en un departamento que luego difícilmente va a poder rentar a buen precio, o en vez de comprar un terreno para especular, mejor invertir ese dinero aquí, nosotros recibimos inversiones a partir de un millón de pesos y son dueños del hotel en un porcentaje", precisó.

El empresario sostuvo que el sector hotelero ofrece un rendimiento más atractivo que otros segmentos inmobiliarios tradicionales.

“De todos los negocios inmobiliarios, la hotelería es la que más dinero deja. Si tú compras un terreno, a lo que aspiras es a ganar plusvalía, nada más. Si a ese terreno tú le construyes un local, una bodega, una casa o un departamento, vas a ganar la plusvalía más la renta; pero si a ese edificio le montas una operación, vas a tener dividendos, más la renta porque la empresa que se monta ahí va a pagar una renta, más la plusvalía; entonces, es un negocio muy patrimonial", puntualizó.

"Nosotros, lo que estamos haciendo aquí es innovar, estamos democratizando, estamos yendo a inversionistas que nunca iban a entrar al sector de la hotelería porque genera buenos ingresos, es patrimonial y estás basado en una propiedad, en un bien inmueble que te da esa certeza que con devaluación o con crisis, tienes algo tangible que no se va a deshacer", enfatizó.

El desarrollo de WorldHotels Acueducto busca consolidar este modelo, invitando a perfiles que generalmente no tenían acceso al negocio hotelero a sumarse a un proyecto de lujo, con operaciones profesionales y en una de las zonas de mayor plusvalía del país.