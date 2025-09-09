Volaris anuncia cinco nuevas rutas desde Guadalajara

Guadalajara, Jal. Además de anunciar la incorporación de su avión número 150 a su flota aérea en Jalisco, Volaris anunció la puesta en operación de cinco nuevas rutas desde el aeropuerto internacional de Guadalajara.

Se trata de los vuelos directos a Durango, Zihuatanejo, Puebla y Villahermosa, así como un destino internacional: Bogotá, Colombia.

Actualmente, Volaris opera 57 rutas aéreas en el estado de Jalisco, 48 de ellas desde el aeropuerto tapatío y nueve desde la terminal aérea de Puerto Vallarta.

"Este evento representa una reafirmación de nuestro liderazgo en México, muy especialmente en Guadalajara y en este dinámico estado de Jalisco que ha sido, desde el principio, el pilar estratégico del crecimiento de nuestra compañía", expresó su presidente y director general, Enrique Beltranena.

Entre enero y agosto del presente año, Volaris transportó 7.1 millones de personas desde Jalisco y de ese total, 6.3 millones viajaron desde Guadalajara, cifra que supuso un aumento del 3% en comparación con el mismo período del año anterior.

En tanto, 827,000 personas viajaron con Volaris desde el aeropuerto de Puerto Vallarta, lo que representó un alza de 36% en relación al año anterior.

"Volaris, más allá de un cliente, ha sido un socio estratégico que nos da mucho gusto poder festejar con ellos. Hoy, este avión 150 no solo nos habla del gran desarrollo que está teniendo Volaris, sino todas las oportunidades de futuro", señaló, por su parte, el director general del Grupp Aeroportuario del Pacífico (GAP), Raúl Revuelta Musalem.