Volaris gana con el fin de la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines

Volaris, la aerolínea de bajo costo que más viajeros atiende en México, fue una de las emisoras que más subió en Bolsa el miércoles, luego de que el gobierno de Estados Unidos decidió retirar la inmunidad antimonopolio que había otorgado a las aerolíneas Aeroméxico y Delta.

Los títulos de Volaris se ubicaron en 12.09 pesos, un avance de 6.05% frente al cierre previo, lo que le permitió finalizar en su mejor nivel desde inicios de marzo.

Volaris ha enfrentado cambios obligados en los últimos años a raíz de un ajuste considerable por los motores Pratt & Whitney instalados en su flota más moderna de aviones Airbus de la familia A320. Estos cambios operativos la llevaron a reducir de manera drástica la cantidad de vuelos que podía realizar y con ello priorizó las rutas más rentables y con una mejor ocupación de cada avión.

Algunos inversionistas están viendo el anuncio del lunes como una oportunidad para Volaris que Aeroméxico y Delta ya no puedan coordinar vuelos desde el primer día de 2026, tampoco compartir ingresos de algunos vuelos ni coordinar horarios y rutas para conexiones.

Sin embargo, el modelo de negocio de Volaris difiere de Aeroméxico y Delta, ya que la primera va por un mercado que suele buscar vuelos más austeros y, por ende, más baratos, de ahí que sus clientes paguen por separado cada servicio ofrecido, a diferencia de Aeroméxico y Delta, que operan como aerolíneas tradicionales.

Mantendrán acuerdos

Desde Aeroméxico, el mensaje es que es una medida que no afecta a sus clientes desde el entendido que se mantendrán los acuerdos de código compartido y la reciprocidad de los programas de viajero frecuente.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió la orden para que Aeroméxico y Delta concluyan su sociedad a partir del 1 de enero de 2026 en una medida que ya se veía venir desde que el secretario Sean P. Duffy anunció acciones para combatir el presunto abuso del acuerdo bilateral de aviación y las prácticas que calificó como anticompetitivas por parte de México.