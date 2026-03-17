Violencia en el Bajío frena el consumo a nivel nacional: BBVA

Los episodios de violencia y bloqueos registrados en febrero pasado en la región Bajío-Occidente del país provocaron una caída de 3.5% en el consumo a nivel nacional respecto a enero, de acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data BBVA Research.

Entre enero y febrero el consumo acumuló una caída promedio de 0.9% frente al mismo periodo del 2025, lo que representa una desaceleración de 8.3 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada el mismo periodo del 2025.

“Estimamos que el gasto privado durante febrero se vio afectado por disrupciones a la actividad económica derivadas de los episodios de violencia y bloqueos registrados en el país durante el mes, particularmente en la región Bajío-Occidente”, destaca.

Esta región incluye los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Colima.

El pasado 22 de febrero, tras el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” en Jalisco, células criminales desataron una ola de violencia que paralizó carreteras en la zona. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), los actos vandálicos dejaron un saldo de dos operadores asesinados y más de 200 camiones quemados o dañados, principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.

Caen servicios

El rubro de servicios se desplomó 9.7% mensual en febrero, lo que representa su peor caída desde abril del 2020 cuando la economía mexicana enfrentaba el confinamiento más estricto por la pandemia. El gasto en bienes, por su parte, también retrocedió 1.3% frente a enero.

El subsector de hoteles se desplomó 8.1% mensual, su peor caída desde abril del 2024, mientras que el gasto en restaurantes registró su primera contracción en lo que va del año con un retroceso de 2.5%; en términos anuales los hoteles cayeron 8.3% y restaurantes 4.7% frente a febrero del 2025.

El entretenimiento, por su parte, acumula ya cuatro meses consecutivos a la baja, con una contracción de 7.8% en febrero, señal de una debilidad que venía arrastrándose desde antes de los eventos de violencia.

En contraste, el gasto en alimentos creció 0.7% mensual y 7.2% anual, mientras que el cuidado de la salud avanzó 0.8% mensual y 4.8% anual. El gasto en terminales punto de venta se debilitó por cortes a la actividad en la zona Bajío-Occidente señala el reporte.

El gasto en gasolina, utilizado por BBVA Research como aproximación para medir el desplazamiento de la población, cayó 2.7% mensual, ubicándose 11.8% por debajo de los niveles registrados en enero de 2025.

Proyecciones

La institución estima que “las disrupciones a la actividad registradas durante febrero representaron un choque transitorio al gasto privado y acotado a las regiones afectadas”, por lo que anticipa una normalización del gasto en marzo y confía en que el consumo privado mantendrá su contribución al crecimiento económico en el 2026, impulsado por el poder adquisitivo en manufactura y construcción.