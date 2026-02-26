La cuarta parte de los trabajadores en Quintana Roo excede las 48 horas laborales a la semana

Cancún, QRoo.- La entidad se prepara para adecuar su mercado laboral a la nueva jornada de 40 horas, en un contexto en el que uno de cada cuatro trabajadores actualmente supera el límite de 48 horas semanales, pues el sector servicios que abunda en el estado reclama disponibilidad 24/7.

La Encuesta de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi) establece que hasta 25.1% de la población ocupada en todo el país se encuentra en esta condición.

Ello supone más de 245,000 personas laborando más allá de los límites establecidos por ley a la semana, respecto de un universo de 981 mil empleos activos tanto formales como informales al cierre de 2025 en Quintana Roo.

Adecuar este mercado laboral a la nueva normativa implica todo un reto y ante ello, el subsecretario del Trabajo en Quintana Roo, José Francisco Trujillo Brandi, anunció que una vez que se publique y entre en vigor la reforma, se realizarán operativos de verificación en las empresas para cerciorarse que acaten tanto los pagos de horas extras como los nuevos horarios establecidos.

“Así como se hace todos los años; ahorita verificamos que cumplan las 48 horas, pero el día de mañana vamos a verificar que cumplan con 46, 44, 42 y luego 40”, expuso.

En el caso de las horas extra, explicó que el timbrado de los pagos quincenales por los sueldos de cada trabajador también tiene ya un registro ante la autoridad hacendaria, por lo que ese es el control que se tiene para poder verificar el cumplimiento por parte de las empresas.

Cámaras empresariales han anunciado que para acatar los cambios laborales tendrán que echar mano de nuevas contrataciones.

Perla Flores Navarro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, dijo que debe tomarse un tiempo para revisar cómo se aterriza la reforma, pero es muy probable que sobre todo los pequeños y medianos negocios se vean en la necesidad de contratar más personal, para llenar los huecos que se abrirá con la reforma laboral.