Coppel comprará 42 millones de pares de calzado mexicano en 2026, el 20% de la producción nacional

Grupo Coppel, una tienda omnicanal y de servicios financieros, adquirirá más de 42 millones de pares de zapatos producidos en México durante 2026, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional formal de calzado y que supera en un millón de pares la compra realizada en 2025.

La adquisición beneficia directamente a más de 100,000 familias que dependen de la producción formal de calzado en Guanajuato, dio a conocer la empresa en un comunicado.

“Con estas compras, fortalecemos nuestro portafolio y generamos crecimiento que se queda en México", comentó el vicepresidente de Inversiones e Inmobiliaria y director comercial del Grupo, David Coppel.

Agregó que la empresa apuesta por la industria formal mexicana como su principal aliado. “Nos enorgullece impulsar el talento de los productores de Guanajuato, que cumplen con los más altos estándares de calidad”, manifestó.

Aunque en el comunicado no se informaron los detalles de la inversión, Grupo Coppel indicó que, tras más de 30 años de presencia en Guanajuato, reafirma la alianza con la industria nacional para fortalecer la competitividad, la formalidad y la producción bajo el sello “Hecho en México”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Juan Carlos Cashat, comentó que la alianza estratégica con Grupo Coppel impulsa el crecimiento económico de las empresas y fortalece a la industria mexicana del calzado en un entorno de legalidad, transparencia y respeto a las reglas del mercado.

“Al elegir la proveeduría nacional formal, se contribuye a la construcción de un sector más sólido y competitivo", afirmó.

La cadena minorista explicó que el anuncio se dio durante el encuentro del Salón de la Piel y del Calzado (SAPICA), donde estuvieron presentes representantes de la CICEG, el Centro Empresarial de Coparmex en la Zona Metropolitana de León y la Subsecretaría para el Desarrollo de las Mipymes del Gobierno del Estado de Guanajuato.