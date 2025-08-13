Tamaulipas apuesta por proyecto de desarrollo energético

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que el estado construirá nueve nuevas subestaciones eléctricas, con el objetivo de mejorar los procesos de suministro, así como ampliar el acceso a la energía para la población y los sectores productivos.

Las obras, que concluirán en el verano del 2026, forman parte del nuevo programa de expansión anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e incluyen también la reactivación del proyecto de transmisión Huasteca–Nuevo León, que permitirá aumentar la capacidad de generación y aprovechar de forma más eficiente los recursos eólicos de la región.

Las subestaciones estarán ubicadas en los municipios de Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, con énfasis en atender las necesidades energéticas de sus parques industriales.

De acuerdo con el funcionario, la puesta en marcha de estas instalaciones reducirá en más de 50% los apagones registrados en comparación con el 2024. Además, contribuirán a mejorar los indicadores de confiabilidad del sistema eléctrico estatal, acercándose a estándares de menor interrupción.

La Secretaría de Desarrollo Energético impulsará también un programa para la instalación de sistemas avanzados de gestión de la energía, con el fin de optimizar el consumo y la eficiencia operativa.