Suma Quintana Roo otras 2,000 habitaciones

Cancún, QRoo.- Quintana Roo ha sumado otras 2,000 habitaciones hoteleras nuevas para alcanzar ya prácticamente las 138,000 en todo el estado y consolidarse como el segundo destino de todo el mundo con la mayor infraestructura de hospedaje turístico, sólo por detrás de Las Vegas.

Así lo consigna el reporte semanal que emite la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, según la cual apenas en julio de esta año la entidad contaba con 135,961 cuartos, mientras que con corte al mes de agosto el número se incrementó hasta las 137,937, es decir, 1,976 unidades más.

Esto supone un crecimiento de 10.8% desde agosto de 2022 a la fecha, pues hace tres años, el estado contaba con 124,463 habitaciones. Desde entonces se han construido 13,474 nuevos cuartos, sobre todo en la zona norte del estado.

Es decir, si se mantiene ese ritmo, en lo próximos cinco años la entidad podría superar las 150,000 habitaciones y alcanzar a Las Vegas.

Este incremento de 2,000 habitaciones coincide con el reciente reporte elaborado por la firma CBRE, según el cual en la primera mitad del año se abrieron 2,280 nuevos cuartos hoteleros en todo el país, de los cuales 1,715 (75%) corresponden a Cancún, otros 355 (16%) a la Riviera Maya y 140 (6%) más a la Riviera Nayarit.

Esto significa que entre Cancún y la Riviera Maya se ha concentrado el 91% de la totalidad de nuevos cuartos hoteleros que se han abierto en el país en la primera mitad de 2025,

CBRE adelanta también que durante el segundo semestre de 2025, más de 3,900 nuevos habitaciones entrarán en operación en México, además de que actualmente, Cancún, Riviera Maya y Los Cabos concentran más de 5,000 cuartos en construcción, que podrían incorporarse al mercado entre 2025 y 2027.

En el caso de Quintana Roo, tan sólo para la zona continental de Isla Mujeres están en proyección 25,000 nuevas habitaciones, de las cuales ya se han inaugurado 11,000, es decir, que restan 14,000 cuartos más por desarrollarse en esta zona, es decir, que la zona norte de Quintana Roo excede las proyecciones de CBRE.

De hecho, dado el ritmo de crecimiento que ha registrado Quintana Roo en los últimos tres año, el titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Bernardo Cueto Riestra, ha señalado que la entidad se perfila a igualar a Las Vegas en cuanto a número de cuartos de hotel en los próximos cincos años.