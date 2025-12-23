Sedeco reconoce bajo crecimiento del PIB en Jalisco

Guadalajara, Jal. Pese a que la mayoría de los indicadores económicos fueron positivos para Jalisco este 2025, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, reconoció que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal fue de apenas 0.7% con cifras de INEGI al segundo trimestre del año.

Indicó que 2025 "fue un año complejo" con retos importantes tanto a escala nacional como internacional, por lo que la dependencia, dijo, se enfocó a "construir cimientos que nos van a dar buenos resultados en el mediano y largo plazo".

A pesar del pobre crecimiento económico, la funcionaria insistió en que el indicador se encuentra por arriba de la media nacional que para el mismo período, mostró incluso un decrecimiento de 0.3%.

"En campaña, el gobernador (Pablo Lemus) hablaba mucho de crecer al doble de la media nacional, es algo que hemos ido midiendo. Vamos avanzando y, sobre todo, ver que en el tercer trimestre de este año 2025 a nivel nacional no nada más no hubo crecimiento, sino que hubo una contracción del crecimiento de la economía", sostuvo Blanco Ochoa.

"Jalisco está por arriba de esa media y de cara al 2026 y 2027, nos da mucho gusto escuchar que las proyecciones nacionales hablan de crecimientos; Banxico habló de un 1% para 2026 de crecimiento nacional y 1.7% para el 2027", abundó la funcionaria.

Por su parte, la directora de Planeación de Sedeco, Paulina Contreras, detalló que, con base en las últimas cifras de INEGI relacionadas con el crecimiento económico de las entidades federativas, al segundo trimestre del año, el crecimiento del PIB en Jalisco es de 0.7%.

"Es el último dato que el INEGI tiene disponible ahorita para economía estatales y que contrasta con lo que ocurre a nivel nacional que el último dato es de una caída del -0.3%. Entonces, en contraparte, Jalisco crece este 0.7% en términos anuales al segundo trimestre comparado contra el año anterior", precisó.

Destaca empleo

Con relación al empleo, la titular de Sedeco, Cindy Blanco, destacó que Jalisco creció al doble de la media nacional al cierre de noviembre.

"Es decir, nuestro estado generó más de 48,000 empleos en el acumulado del año, cuando la media nacional es de 18,730. Hoy Jalisco, al cierre de noviembre, se ubica como la cuarta de las 32 entidades que han generado más empleo", indicó.

En materia de desempleo, ahondó, al mes de noviembre "estamos en 2.5% contra la media nacional que es de 2.9%; es decir, estamos por debajo de la media nacional lo cual es algo positivo y nos encontramos en pleno empleo".

En tanto, en materia de informalidad, a noviembre pasado el estado se encuentra en 46.9%, mientras la media nacional está en 55.4%.