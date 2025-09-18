GE Aerospace invertirá 550 millones de pesos en sus plantas en Hermosillo y Saltillo

Monterrey, NL. GE Aerospace planea invertir 550 millones de pesos en 2025 para mejorar sus capacidades de fabricación en Hermosillo, Sonora y Saltillo, Coahuila. El objetivo de la inversión en México es fortalecer la fabricación y aumentar el uso de nuevas piezas y materiales innovadores para la nueva generación de motores GE Aerospace y CFM LEAP.

Los motores CFM LEAP son fabricados por CFM International, una empresa conjunta 50-50 entre GE Aerospace y Safran Aircraft Engines.

"Esta inversión subraya nuestro compromiso de mejorar nuestras operaciones y garantizar los más altos estándares de seguridad, calidad, entrega y costo. Los fondos se destinarán a mejoras críticas de la planta", dijo Jonathan Ruiz, líder de la planta de GE Aerospace en Hermosillo, la cual pasó a formar parte del portafolio de GE Aerospace el año pasado.

La planta de GE Aerospace en Hermosillo, que produce componentes para motores de aviones de fuselaje estrecho, recibirá una inversión de 538.6 millones de pesos mexicanos (28.8 millones de dólares). Los recursos se destinarán a modernizar sus instalaciones, con mejoras en el diseño, incorporación de nuevas herramientas y actualización de procesos.

Asimismo, la planta de Unison, empresa de GE Aerospace en Saltillo, Coahuila, recibirá una inversión de 11.2 millones de pesos mexicanos (600,000 dólares) para adquirir máquinas de alta precisión, equipos de inspección y herramientas que fortalezcan el diseño y la producción de sensores, sistemas de encendido y sistemas eléctricos y mecánicos utilizados en diversas aeronaves. En esta instalación también se fabrican arneses para motores GE Aerospace y CFM LEAP, así como componentes de encendido.

"Esta inversión nos permitirá servir mejor a nuestros clientes y continuar produciendo componentes de alta calidad para nuestros motores", dijo Rodrigo Castro, líder del sitio de Unison Saltillo.

GE Aerospace ha tenido presencia en México por más de 125 años. La compañía opera un centro de ingeniería aeronáutica de clase mundial, GE Aerospace Querétaro, que celebró su 25 aniversario en 2024; una planta que fabrica piezas rotativas críticas en Hermosillo y una más de Unison que fabrica arneses de señal y control y ensamblajes de paneles en Saltillo.

En colaboración con Safran Aircraft Engines, el programa CFM RISE está avanzando en un conjunto de tecnologías pioneras para aviones comerciales de próxima generación, incluidas arquitecturas de motor avanzadas como Open Fan, núcleo compacto y sistemas eléctricos híbridos.

GE Aerospace es un líder mundial en propulsión, servicios y sistemas aeroespaciales con una base instalada de aproximadamente 49,000 motores de aviones comerciales y 29,000 militares. Con un equipo global de aproximadamente 53,000 empleados que se basa en más de un siglo de innovación y aprendizaje.

Unison, una empresa aeroespacial de GE, es un proveedor mundial de primer nivel de componentes avanzados para motores de turbinas de gas y sistemas eléctricos y mecánicos de vanguardia. Con presencia en casi todos los programas de motores y fuselajes ofrece soluciones de rendimiento de última generación adaptadas a las diversas necesidades de los mercados de aviación, espacio y defensa. Emplea a más de 2,000 profesionales calificados en instalaciones de fabricación, centros de revisión y reparación, centros de ingeniería y sitios de soporte en todo el mundo.