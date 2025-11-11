Safran expandirá sus operaciones en Querétaro, alista inversión de 2,060 millones de pesos

Querétaro, Qro. Safran, fabricante francés del sector aeronáutico, expandirá sus operaciones en el estado de Querétaro, a través de una inversión de 2,060 millones de pesos.

La empresa prevé ampliar plantas que opera en la entidad: Safran Aero Composites, Safran Landing Systems Services Americas y Safran Aircraft Engine Services Americas; el proyecto implicará la creación de 238 empleos, confirmó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa.

Por medio de los tres proyectos, se consolida toda la cadena de ensamble de motores de avión en Querétaro, refirió el presidente de Safran en México, Alejandro Cardona Seemann.

En trenes de aterrizaje se creará un sitio de talla mundial para aviones de largo alcance y se contará con dos bancos de prueba de motores, expone la misiva.

“Donde correremos los motores para certificarlos y poder así replicar las condiciones en vuelo; y que podamos enviar los motores a ensamble a las líneas finales de producción de aviones nuevos. (…) Ya tenemos ocho sitios en Querétaro y prácticamente 4,000 empleados con estas expansiones”, declaró.

Este martes, en Palacio de Gobierno estatal se reunieron integrantes del gabinete y directivos de la compañía.

El gobernador Mauricio Kuri González declaró que son tres proyectos los que la firma realizará en el estado. En Querétaro la compañía francesa emplea a casi 4,000 colaboradores, casi un cuarto de los 16,000 que tiene en México.

En su mensaje agregó que Safran ha sido punta de lanza para que otras compañías de la industria se instalen en la entidad, incidiendo en que sea un referente para el sector.

“Siempre dando buenas noticias por una empresa que es un punto de distinción en el mundo sobre temas aeroespaciales, como es la empresa francesa Safran, que ya lleva muchos años en Querétaro (…) Aquí Alejandro, presidente de Safran en México, tiene a su cargo más de 16,000 personas que colaboran con él solamente en México, de los cuales 4,0000 trabajan aquí en nuestro estado de Querétaro”, pronunció.

El gobernador confió en que la nueva inversión del fabricante francés sea una referencia para el establecimiento de otras compañías en el estado.

Actividad en Querétaro

En Querétaro cuenta con plantas de producción especializadas en la propulsión aeronáutica, también alberga actividades de mantenimiento y reparación de motores de avión.

En particular, en la unidad Safran Landing Systems Services Americas, Centro de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de Querétaro, la empresa se centra en el mantenimiento y la reparación de trenes de aterrizaje y componentes hidráulicos para la zona norteamericana.

A través de Safran Aircraft Engine Services Americas -inaugurada en el 2016- se dedica a la reparación de piezas de motores CFM.

En tanto, Safran Aero Composites fue inaugurada en 2018, siendo la tercera planta de Safran/Albany dedicada a la producción de piezas del motor LEAP, precisa información de la empresa.

Con alrededor de 34 años en México, Safran opera 20 plantas de producción, mantenimiento e ingeniería en el país, con más de 14,000 colaboradores, posicionándose como el mayor empleador del sector aeronáutico en el territorio mexicano.