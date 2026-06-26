Rey Felipe VI de España sostiene visita diplomática con gobierno de Jalisco

Guadalajara, Jal. El rey Felipe VI de España y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvieron una reunión diplomática este viernes, en el marco de la visita que el monarca realiza a Jalisco para asistir al partido de la selección española de futbol frente a Uruguay, último encuentro mundialista que se disputará en el estadio Guadalajara.

El rey de España y el mandatario jalisciense estrecharon los lazos de colaboración existentes entre Jalisco y la nación europea tanto en desarrollo económico como en cultura y deportes.

“Aprovechamos con el rey de España para poder hacer planteamientos importantes para nuestro estado. Estamos trabajando proyectos de infraestructura hídrica, de conectividad y de energía con empresas españolas”, expresó Lemus Navarro.

Adicionalmente, abundó, hablaron de temas turísticos para atraer inversiones hoteleras de la península ibérica.

A través de la Casa Real se destacó que la reunión permitió al monarca conocer de primera mano la realidad de la comunidad española en Guadalajara así como trasladarles su cercanía y reconocimiento por su labor en el mantenimiento de los vínculos entre España y México.