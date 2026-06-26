Solicitan 26 connacionales su repatriación a México tras terremotos en Venezuela: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que 26 connacionales han solicitado regresar voluntariamente a México desde Venezuela ante las afectaciones provocadas por dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles pasado que dejaron un panorama de devastación y más de 920 fallecidos.

La cancillería dio a conocer a través de sus redes sociales que el personal de la embajada de México en Venezuela ha tenido contacto con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito en el país sudamericano.

Tras los dos fuertes movimientos telúricos registrados alrededor de las 6:04 pm del 24 de junio, cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

Hasta el momento las autoridades han reportado que más de 50,000 personas están en calidad de desaparecidas.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar.

Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en el país.

Cabe mencionar que el jueves a las 14:30 horas, dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana partieron desde la Base Aérea de Santa Lucía para trasladar ayuda humanitaria a Venezuela.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Defensa Nacional detallaron que el primer envío y contingente especializado consistió en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Más tarde otro avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó ocho toneladas adicionales de medicamento y cuatro toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

En el último balance de víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles se confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros entre los fallecidos.

Esto es lo que se sabe hasta la tarde de este viernes 26 de junio sobre la identidad de las víctimas extranjeras:

28 portugueses fallecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 28 ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses muertos y 85 desaparecidos por el doble terremoto, revisando al alza un balance anterior.

Cinco españoles muertos y 119 sin localizar

Al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores español en su último balance.

El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

Dos chinos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".